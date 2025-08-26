Fernando Ciangherotti se sumó al talento histriónico de “Mi verdad oculta”

Dará vida al problemático y sin escrúpulos empresario Amador Rubido

Por Mino D’Blanc

Fernando Ciangherotti es uno de los reconocidos talentos histriónicos que forman parte de “Mi verdad oculta”, la nueva telenovela producida ejecutivamente por el experimentado Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivision.

El talentoso actor tendrá una participación especial apareciendo en 13 capítulos en dicho melodrama en el que personificará a Amador Rubido, un empresario sin escrúpulos que dará serios problemas a la familia Lizárraga. Él es el padre de Larissa (Geraldine Bazán), quien es una de las principales antagonistas de la historia.

En su primer día de grabaciones que fue el pasado viernes 22 de agosto, Fernando Ciangherotti compartió escenas con Susana González y David Chocarro -quienes hay que recordar que son los protagonistas de la telenovela junto con Andrés Palacios-, así como con la primera actriz Rosa María Bianchi, la propia Geraldine Bazán, Chris Pazcal, Michel Duval y Ferdinando Valencia.

“Mi verdad oculta” es una historia adaptada y escrita por Martha Carrillo y Cristina García, en la que la venganza, la incertidumbre, los reencuentros y el amor serán los ingredientes principales de la trama y se estrenará por “las estrellas” en la barra de las 18:30 horas durante el último trimestre del presente año.