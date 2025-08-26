Mane de la Parra lanza su nuevo disco en vivo “Covers a mi manera”

Staff/RG

Un recorrido musical que rinde homenaje a los grandes de la música en español y convierte al público en protagonista.

El cantante Mane de la Parra estrena su más reciente producción discográfica en vivo, “Covers a mi manera”, un proyecto que captura la esencia de más de 25 conciertos inolvidables y que promete emocionar a sus seguidores con una experiencia única.

Este álbum que ya está disponible en todas las plataformas digitales, reúne 9 tracks con más de 42 canciones, rindiendo tributo a grandes íconos de la música como Marco Antonio Solís “El Buki”, Juan Gabriel, José José, Joan Sebastian, Mijares y Luis Miguel, así como a exitosas agrupaciones como Grupo Frontera, Grupo Firme y Julión Álvarez, entre otros.

Más que un simple concierto, “Covers a mi manera” es una experiencia interactiva donde el público se convierte en el verdadero protagonista. En diversos momentos del espectáculo, los asistentes se transforman en solistas, compartiendo el escenario con Mane y creando una conexión cercana y memorable.

La producción logra transmitir la energía y el ambiente festivo de cada presentación, con pantallas que muestran las letras de las canciones para que todos puedan cantar a todo pulmón, sin importar su experiencia musical.

“Este disco es mi manera de agradecerle al público por acompañarme todos estos años. Quise rendir homenaje a las canciones que han marcado mi vida y, al mismo tiempo, invitar a la gente a ser parte del show. Porque cuando cantamos juntos, la magia es todavía más grande”, expresó Mane de la Parra.

Con este proyecto, Mane reafirma su talento y su capacidad para conectar con la audiencia, ofreciendo un recorrido que celebra la historia musical en español y, al mismo tiempo, invita a cada oyente a ser parte activa del espectáculo.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre Mane de la Parra

Con una nominación al Grammy y una trayectoria destacada en la música y la actuación, Mane de la Parra se ha ganado el cariño del público gracias a su talento y versatilidad. Sus presentaciones son conocidas por su conexión especial con los asistentes y su habilidad para reinventar éxitos de manera fresca y auténtica. Ha realizado duetos con Grupo Firme, Julian Alvarez, Carlos Vives, Los Bacilos, Margarita la Diosa de la Cumbia. entre otros.

De la Parra está de vuelta en los escenarios luego de interpretar a ‘Nachito’ en la telenovela ‘Corona de Lágrimas 2’, producción de José Alberto Castro, y ‘Mi Amor sin Tiempo’, ambas telenovelas que protagonizó para TelevisaUnivision.

Con más de 20 años de carrera artística, de la Parra tiene en su haber más de 8 producciones discográficas. Además de 200 presentaciones en vivo (entre 2009 y 2025) en distintos escenarios y eventos alrededor de México y Estados Unidos. Ha participado en los principales festivales organizados por las mejores cadenas radiofónicas mexicanas y americanas. En su destacada trayectoria actoral cuenta con más de 15 telenovelas, series y sobre 5 películas.

Para más información, sigue a Mane de la Parra en sus redes sociales: Instagram @ManeDeLaParra / X @ManeDeLaParra Facebook https://www.facebook.com/manedelaparra