¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025-26? Fecha y horario en México

La Champions League es el torneo europeo de clubes más prestigioso y esperado del mundo, donde los mejores 36 equipos de la UEFA lucharán por convertirse en el nuevo rey de Europa.

El sorteo de esta temporada se llevará a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco y tendrá como particularidad que no solo se realizará el sorteo de la Champions League, sino también el de la Conference League. Otro detalle importante es que este evento ya no se llevará a cabo con las tradicionales pelotitas, sino que será completamente digital.

En cuanto al formato, se mantendrá el mismo de la temporada anterior: cada club disputará 8 partidos (4 como local y 4 como visitante). Los 8 mejores equipos avanzarán de forma directa a los Octavos de Final, mientras que los clasificados entre las posiciones 9 y 24 jugarán una ronda de repechaje a doble partido para definir a los otros 8 equipos que completarán los Octavos.

A partir de ahí, el torneo seguirá con la clásica dinámica de partidos de ida y vuelta hasta la Gran Final, que esta vez se celebrará en la Puskás Arena de Budapest, Hungría, a partido único.

¿Quiénes están clasificados a la Champions League 2025-2026?

Aún no se conocen los 36 equipos participantes, ya que faltan los 5 clubes provenientes de la Ruta de los Campeones (campeones de ligas con menor coeficiente UEFA) y los 2 de la Ruta de la Liga (equipos no campeones, pero con alto coeficiente).

Equipos clasificados hasta ahora:

Campeón UCL 24/25: Paris Saint-Germain

Campeón UEL 24/25: Tottenham

Premier League: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea

Serie A: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

LaLiga: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club

Bundesliga: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Ligue 1: Marsella, Mónaco

Eredivisie: PSV, Ajax

Primeira Liga: Sporting CP

Pro League: Union Saint-Gilloise

Superliga Turquía: Galatasaray

República Checa: Slavia Praga

¿Habrá participación mexicana en la Champions League 2025-2026?

Hasta ahora, el único futbolista mexicano con posibilidades de disputar el torneo es el méxico-español Álex Padilla, arquero suplente del Athletic Club. También existe la posibilidad de que Edson Álvarez participe, ya que su nuevo club, el Fenerbahce de Turquía, disputa los playoffs clasificatorios.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026?

El sorteo de la Champions League y de la Conference League se celebrará el viernes 29 de agosto de 2025 desde Mónaco. La transmisión dará inicio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en HBO Max, FOX Sports, Tubi y Caliente TV.