¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2025-26? Fecha y horario en México

MEDIO TIEMPO
La Champions League es el torneo europeo de clubes más prestigioso y esperado del mundo, donde los mejores 36 equipos de la UEFA lucharán por convertirse en el nuevo rey de Europa.
El sorteo de esta temporada se llevará a cabo en el Grimaldi Forum de Mónaco y tendrá como particularidad que no solo se realizará el sorteo de la Champions League, sino también el de la Conference League. Otro detalle importante es que este evento ya no se llevará a cabo con las tradicionales pelotitas, sino que será completamente digital.
En cuanto al formato, se mantendrá el mismo de la temporada anterior: cada club disputará 8 partidos (4 como local y 4 como visitante). Los 8 mejores equipos avanzarán de forma directa a los Octavos de Final, mientras que los clasificados entre las posiciones 9 y 24 jugarán una ronda de repechaje a doble partido para definir a los otros 8 equipos que completarán los Octavos.
A partir de ahí, el torneo seguirá con la clásica dinámica de partidos de ida y vuelta hasta la Gran Final, que esta vez se celebrará en la Puskás Arena de Budapest, Hungría, a partido único.
¿Quiénes están clasificados a la Champions League 2025-2026?
Aún no se conocen los 36 equipos participantes, ya que faltan los 5 clubes provenientes de la Ruta de los Campeones (campeones de ligas con menor coeficiente UEFA) y los 2 de la Ruta de la Liga (equipos no campeones, pero con alto coeficiente).
Equipos clasificados hasta ahora:
- Campeón UCL 24/25: Paris Saint-Germain
- Campeón UEL 24/25: Tottenham
- Premier League: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea
- Serie A: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- LaLiga: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club
- Bundesliga: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
- Ligue 1: Marsella, Mónaco
- Eredivisie: PSV, Ajax
- Primeira Liga: Sporting CP
- Pro League: Union Saint-Gilloise
- Superliga Turquía: Galatasaray
- República Checa: Slavia Praga
¿Habrá participación mexicana en la Champions League 2025-2026?
Hasta ahora, el único futbolista mexicano con posibilidades de disputar el torneo es el méxico-español Álex Padilla, arquero suplente del Athletic Club. También existe la posibilidad de que Edson Álvarez participe, ya que su nuevo club, el Fenerbahce de Turquía, disputa los playoffs clasificatorios.
¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026?
El sorteo de la Champions League y de la Conference League se celebrará el viernes 29 de agosto de 2025 desde Mónaco. La transmisión dará inicio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en HBO Max, FOX Sports, Tubi y Caliente TV.
You may also like
-
México se corona campeón mundial en el Cal Ripken 8U
-
Checo Pérez es anunciado por Cadillac F1 como su piloto para 2026
-
¡Campeones! China Taipéi conquista la Serie Mundial de Pequeñas Ligas LLWS 2025
-
Posiciones Liga MX: Así queda la tabla tras la Jornada 6
-
México brilla en los Juegos Panamericanos Junior 2025; terminaron cuartos en el medallero