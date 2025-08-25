Realizan SSP, Ejército y Guardia Nacional operativo en el penal de Tecamachalco

Entre los artículos asegurados destacan 21 equipos telefónicos, 19 objetos punzocortantes y ocho envoltorios que contenían posible cristal.

TECAMACHALCO, Pue.- Como parte de la acciones para mantener el orden en los centros penitenciarios regionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), efectuó un operativo de revisión en el penal de Tecamachalco.

Resultado de esta supervisión, las autoridades aseguraron 21 equipos telefónicos, 19 objetos punzocortantes, ocho envoltorios que contenían posible cristal, una bocina, así como distintos accesorios para celulares como cables USB, cargadores y audífonos.

En este operativo, que se llevó bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, también participaron la Unidad Cinotáctica K9 de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y la Policía Estatal Preventiva.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la SSP, fortalece las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, a fin de mantener el orden y la gobernabilidad.