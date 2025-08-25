El domingo resultó particularmente desafortunado para el Catedrático Marco Antonio Valencia Ávila, Presidente Municipal de Venustiano Carranza

Abelardo Domínguez

Venustiano Carranza, Pue. Los incidentes incluyeron una patrulla accidentada, presuntamente conducida por policías en estado de ebriedad, y el aseguramiento de dos camiones tipo Torton cargados con combustible robado (huachicol), lo que obligó al ayuntamiento a emitir un escueto comunicado. En dicho comunicado, se intentaba desmentir la versión de un medio de comunicación que sugería que el accidente fue resultado de una persecución. Sin embargo, el comunicado omite mencionar si los oficiales involucrados serán sometidos a exámenes de alcoholemia para corroborar su estado.

Según informes, durante un operativo coordinado entre la MARINA y la Policía Municipal de Venustiano Carranza, se decomisó un camión Torton en la comunidad de San Diego. El vehículo transportaba combustible robado.

testigos informaron que, alrededor de las 3 de la mañana, las corporaciones policiales notaron que el conductor de la unidad aceleró al percatarse de la presencia policial.

Ante esta reacción, los uniformados decidieron seguirlo. Metros adelante, en una zona poblada, el conductor abandonó la unidad y se internó en las veredas del área.

Durante la inspección, los elementos policiales notaron que el Torton transportaba bultos con aserrín. Sin embargo, al percibir un fuerte olor a combustible, decidieron retirar los costales, descubriendo un contenedor con 24 mil litros de hidrocarburo.

Mientras el alcalde Valencia Ávila aún no se reponía de la noticia del decomiso de los camiones con huachicol, fue informado sobre el accidente de una patrulla municipal. Testigos auxiliaron a los uniformados, confirmando que estos se encontraban en estado de ebriedad.

“Ambos policías quedaron atrapados, pero fueron auxiliados por habitantes, quienes coincidieron en que los policías iban ebrios”, los testigo pregunta: “¿Adónde se dirigían los policías de Venustiano Carranza?”.

El ayuntamiento, en un intento por desmentir la versión de los testigos que auxiliaron a los elementos de seguridad, emitió un comunicado escueto. En este, no se informó si los policías serían sometidos a exámenes de alcoholemia para deslindar responsabilidades ante la opinión pública.

Finalmente, un accidente en la carretera federal obligó al cierre de la vialidad, dada la posibilidad de un incidente mayor debido al combustible derramado.