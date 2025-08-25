Fórmula 1: Días, horarios y dónde ver el GP de Países Bajos 2025

EXCELSIOR

La Fórmula 1 regresa después de la pausa de verano y lo hace con el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta cita de la temporada 2025, donde las luchas por los Campeonatos de Pilotos y Constructores se reabren, con McLaren buscando ampliar su dominio; mientras que Max Verstappen, Red Bull, Mercedes y Ferrari, buscan resurgir en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial.

DÍAS Y HORARIOS DEL GP DE PAÍSES BAJOS 2025

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 comenzará con la segunda mitad de la temporada, teniendo a McLaren como protagonista, ya que el equipo de Woking es ampliamente dominador en el rubro de los Constructores y sus pilotos, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, se encuentran en la pelea por destronar al tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), quien buscará conseguir un gran resultado en casa.

El Gran Premio de Países Bajos 2025 se celebrará del viernes 29 de agosto al domingo 31 del mismo mes, realizándose en un formato tradicional, con tres prácticas libres, una clasificación y la carrera a lo largo del fin de semana, donde toda esta actividad se efectuará sobre el reconocido Circuito de Zandvoort.

Primera Práctica Libre: viernes 29 de agosto – 4:30 horas

Segunda Práctica Libre: viernes 29 de agosto – 8:00 horas

Tercera Práctica Libre: sábado 30 de agosto – 3:30 horas

Clasificación: sábado 30 de agosto – 7:00 horas

Carrera GP de Países Bajos 2025: domingo 31 de agosto – 7:00 horas

*Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de México.

¿DÓNDE VER EL GP DE PAÍSES BAJOS 2025?

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos 2025 estará a cargo de la cadena Fox Sports en México, misma que ofrece toda la actividad sin cortes comerciales a través de su servicio Premium; sin embargo, también puede seguirse a través de la aplicación de Fórmula 1 y su servicio de streaming (F1TV) completamente en vivo.

Transmisión en TV: Fox Sports / Fos Sports Premium

Transmisión en Streaming: F1TV

Minuto a Minuto: A través de Adrenalina llevaremos todas las acciones del GP de Países Bajos 2025.