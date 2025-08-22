Vecinos atrapan a supuesto ratero en Chachapa, Amozoc

Desde Puebla
Vecinos de la junta auxiliar de Chachapa, en Amozoc, descubrieron en una casa a dos delincuentes cuando robaban y los capturaron.
Posteriormente fueron entregados a la policía de Amozoc.
Los ahora detenidos son señalados de varios robos por la zona.
Además, dicen, son responsables del atraco a una gasolinera tambien en este municipio.
You may also like
-
Detenida en Atlixco por robarse una computadora
-
¡El colmo!: Avientan dos cadáveres en pleno Centro Histórico de Puebla capital
-
Miembros de la Guarda Nacional dispararon contra jóvenes americanos que conducían un vehículo robado
-
Ayuntamiento de Puebla, rebasado por los baches: PAN
-
¡Al agua patos, seguirán las lluvias en Puebla capital!