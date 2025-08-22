Vecinos atrapan a supuesto ratero en Chachapa, Amozoc

Desde Puebla

Vecinos de la junta auxiliar de Chachapa, en Amozoc, descubrieron en una casa a dos delincuentes cuando robaban y los capturaron.

Posteriormente fueron entregados a la policía de Amozoc.

Los ahora detenidos son señalados de varios robos por la zona.

Además, dicen, son responsables del atraco a una gasolinera tambien en este municipio.