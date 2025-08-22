Cofepris emitió alerta por falsificación de un medicamento contra hipertensión

Erika Méndez

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la falsificación de un medicamento para la hipertensión.

Se trata de Zanidual, un tratamiento esencial para las personas cuya presión arterial no está adecuadamente controlada.

La Cofepris detalló que la caja contiene 14 tabletas, cuya caducidad no corresponde a la del producto original.

Además, presenta baja calidad de impresión.

Indicó que la comercialización de este producto representa un riesgo para la salud de la población, debido a que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación almacenamiento y transporte.