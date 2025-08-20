Elegirán agentes auxiliares en Atlixco

Desde Puebla

El Cabildo de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, aprobó la convocatoria para la elección de agentes auxiliares, figuras que representan la voz del pueblo y el enlace directo con el gobierno municipal.

Consulta la convocatoria completa aquí 👉 https://drive.google.com/file/d/1R_y-6XVnE2iNT3WhbArIvGbQsiy-lV_o/view?usp=drivesdk.

Con esta acción, el gobierno reafirma su compromiso con una gestión participativa y cercana a la gente.

Información completa: https://www.atlixco.gob.mx/Pages/Noticias/Noticia?idnoti=3168.