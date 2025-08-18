Cuatro frentes de Gobierno que requieren decisiones estratégicas

México Evalúa

México enfrenta desafíos que, aunque distintos en naturaleza, comparten una constante: requieren decisiones estratégicas.

En materia energética, Pemex sigue siendo un activo de gran valor, pero su rentabilidad está limitada por áreas deficitarias como la refinación. Reformar su gestión no es privatizarla, sino profesionalizar su administración, garantizar transparencia y enfocarse en las áreas donde puede generar valor real.

En seguridad y justicia, urge evaluar si la paz que observamos en algunas regiones es fruto de políticas públicas efectivas o de acuerdos informales con el crimen organizado. Por otra parte, un sistema de justicia libre de presiones políticas y económicas garantiza derechos y limita abusos de poder. Sólo diagnósticos claros y estrategias integrales pueden consolidar una paz auténtica y sostenible.

En el plano internacional, la relación con EE. UU. demanda pragmatismo: resolver barreras no arancelarias fortalecerá el comercio y facilitará la renegociación del T-MEC. Lo mismo ocurre a nivel local: casos como Querétaro muestran que simplificar trámites y mejorar la regulación es clave para atraer inversión y aprovechar el nearshoring.

Con diagnósticos realistas, administración técnica y decisiones valientes, México no solo superará sus retos: podrá transformar sus debilidades en oportunidades.