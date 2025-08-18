Más de 16 mil rutas en la madrugada: logística nocturna se instala en las grandes flotas mexicanas

Staff/RG

Más de 16,700 rutas logísticas se ejecutaron en México durante las madrugadas de 2025, siendo el retail el sector que concentra el 53 % de estas operaciones nocturnas.

Las grandes empresas del segmento SuperCorporate ya acumulan más de 253 mil rutas anuales, y aunque solo el 3.5 % se realiza de noche, representan miles de operaciones que no pueden fallar en trazabilidad ni seguridad.

Ciudad de México, agosto de 2025. – Mientras el país duerme, la logística sigue corriendo. En México, más de 16,700 rutas logísticas se han ejecutado en horario nocturno, entre las 10:00 y las 05:00 horas, en lo que va del año, de acuerdo con datos de SimpliRoute.

Aunque el volumen total sigue siendo menor frente al horario diurno, esta modalidad ya representa un fenómeno operativo consolidado, sobre todo en sectores como retail, transporte, consumo masivo e industria manufacturera.

El sector retail, por ejemplo, concentra más del 53 % de todas las entregas nocturnas del país. Le siguen transporte (13.3 %) y consumo masivo (21.5 %), en una clara señal de que las grandes operaciones han comenzado a mover sus rutas estratégicas al turno más silencioso, pero también más riesgoso.

“Realizar operaciones logísticas en horarios no convencionales permite reducir tiempos, evitar el tráfico y optimizar costos, pero también plantea nuevos desafíos en materia de seguridad y control. Con herramientas tecnológicas y planificación adecuada las empresas pueden gestionar lo que esta operación implica”, afirma Álvaro Echeverría, CEO de SimpliRoute.

Eficiencia, pero a qué costo

Los beneficios de operar en la noche son evidentes: se evita el tráfico, se agilizan entregas en zonas urbanas congestionadas y se aprovechan activos de forma más intensiva. Sin embargo, también aparecen nuevos dilemas logísticos: ¿cómo garantizar la seguridad de la carga y el conductor si ocurre una detención sospechosa a las 3 de la mañana? ¿Qué hacer si el GPS se pierde en una zona sin conectividad o si el vehículo se desvía de su ruta asignada?

Las grandes flotas, especialmente las del segmento SuperCorporate, que acumulan más de 253 mil rutas anuales, han comenzado a migrar parte de sus entregas a la madrugada. Pero, según SimpliRoute, esto debe ir acompañado de automatización y monitoreo inteligente, no solo de “más operación”.

“La logística nocturna no es solo mover paquetes en silencio, es tomar decisiones en segundos. Ahí es donde entra la inteligencia artificial como una capa crítica para prevenir, detectar y reaccionar a tiempo”, agrega Echeverría.

El turno que no puede fallar

Herramientas como Route Safety Agent, desarrolladas por SimpliRoute, ya permiten a las empresas monitorear eventos críticos durante rutas nocturnas: paradas más largas de lo normal, pérdidas de señal GPS o desvíos no autorizados.

Ante cualquiera de esos escenarios, el sistema puede activar respuestas inmediatas, desde llamadas al conductor con voz natural hasta alertas a supervisores o comandos de emergencia como la activación de cámaras o el corte remoto de motor, si el cliente cuenta con esas capacidades.

Y aunque solo el 3.5 % de las rutas de los grandes corporativos se ejecutan actualmente de noche, ese número ya representa miles de operaciones que no pueden fallar: ni en costo, ni en trazabilidad, ni en seguridad.

La logística nocturna dejó de ser una táctica para flotas pequeñas. Hoy es un campo de riesgo y eficiencia donde se juegan decisiones estratégicas, reputación de marca y rentabilidad operativa. La pregunta ya no es si operar de noche, sino cómo hacerlo con control.

Sobre SimpliRoute

SimpliRoute es la plataforma líder en América Latina de optimización logística de última milla. Con presencia en más de 25 países a nivel mundial, la empresa ofrece soluciones innovadoras para empresas de todos los tamaños, permitiéndoles gestionar de manera más eficiente las entregas urbanas. Su software, potenciado con Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning, simplifica los despachos hacia los clientes finales, lo que resulta en ahorros significativos en tiempo y costos operativos.