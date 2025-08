Estos serán los aranceles de Trump para América

El País

La Casa Blanca ha lanzado este jueves 31 de julio un comunicado para oficializar las nuevas tasas arancelarias a las que se enfrentarán más de 60 países y la Unión Europea y que, de acuerdo con el documento, entrarán en vigor siete días después de la fecha de esta orden. En el caso de México y Canadá, los acuerdos que regulan el comercio en América del Norte, la cercanía de los dos países y las negociaciones con sus vecinos han hecho que los plazos se extiendan y, por el momento, no se definan más aranceles. A Brasil le ha tocado la peor parte con un arancel del 50%, el más alto del mundo hasta ahora. Washington aseguró que se debe a que las del decisiones del Gobierno Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva “constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, política exterior y economía de Estados Unidos”. Para los países que no aparecen en la nueva orden, se estipula que “las mercancías de cualquier socio comercial que no figure en el Anexo 1 de esta orden, estarán sujetas a un arancel ad valorem adicional del 10%”.

Algunos Gobiernos se acabaron enterando del porcentaje final a través de cartas o anuncios realizados en Truth, la red social del presidente republicano. La Unión Europea, por ejemplo, se resignó a recibir un arancel del 15% a sus exportaciones pero sin una imposición recíproca; la India recibió un arancel del 25% para sus productos y Corea del Sur obtuvo un 15% de aranceles a cambio de una inversión de 350.000 millones por parte del asiático y cero gravámenes para las importaciones de Washington. Días antes, Trump también firmó una orden ejecutiva del 50% a las importaciones de productos de cobre como tuberías, cables y componentes eléctricos.

La negociación con México y Canadá

Los tres países están dentro del Tratado de Libre Comercio, por lo que las negociaciones con México y Canadá se quedan al margen de que se revise el TMEC. La última llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, a pocas horas de la fecha límite, otorgó a México una prórroga de 90 días para continuar las negociaciones debido a la “compleja relación bilateral” de ambos países. También anunció que “quedan en vigor los aranceles actuales del 25% a los productos que no estén sujetos al tratado de libre comercio, TMEC”.

Con Canadá, por otro lado, la respuesta ha sido más dura. Luego de que Trump anunciara, horas antes y a través de su red social, que las negociaciones serán complejas si su vecino reconoce a Palestina, “Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado de Palestina. Eso nos dificultará mucho llegar a un acuerdo comercial con ellos”. Este jueves el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que aumenta los aranceles del 25% al 35%. Igual que con México, este impuesto no se aplica a los productos bajo el Tratado de Libre Comercio pero, de acuerdo con RBC Economics, se estima que esto represente el 94% de los artículos que exporta Canadá. Al mismo tiempo, existe un impuesto independiente del 10% sobre recursos energéticos y la potasa, un arancel del 50% sobre importaciones de acero y aluminio, y 25% en automóviles y autopartes.

Guyana tiene uno de los impuestos más altos con un arancel del 38%. Le sigue Nicaragua con el 18% arancelario y Venezuela queda cerca con el 15%. Aunque al principio Honduras y El Salvador aparecían en la tabla con un 10%.