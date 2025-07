Trump pausa aranceles a México por 90 días tras llamada con Sheinbaum

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que lo convenció de pausar 90 días la imposición de aranceles del 30 por ciento, que el mandatario estadunidense anunció en una carta el 12 de julio.

“Hemos acordado extender, por un período de 90 días, exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el último corto período de tiempo, es decir, que México continuará pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre”, publicó el estadunidense en Truth Social.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otras naciones debido tanto a los problemas como a los activos de la frontera”, continúo el republicano.

“México no ha hecho lo suficiente”: ¿Por qué Trump tomó esta medida?

A través de la misiva, compartida en su red Truth Social, Trump señaló que los gravámenes iniciarían a partir del 1 de agosto; sin embargo, dejó la puerta abierta a negociaciones.

Conviene señalar que México figura entre los primeros países a los que el republicano impuso aranceles desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Según Trump, estas medidas arancelarias responden a una incitación al país para combatir la migración irregular y el tráfico de fentanilo, la potente droga responsable de la crisis sanitaria y muertes en Estados Unidos.

“México me ha estado ayudando a garantizar la seguridad de la frontera, pero, lo que México ha hecho, no es suficiente” porque “aún no ha detenido a los cárteles que tratan de convertir a toda América del Norte en un patio del narcotráfico”, escribió Trump.

“A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a México un arancel del 30 por ciento a los productos mexicanos enviados a Estados Unidos”, añadió.

¿Cuál fue la respuesta de Sheinbaum?

Al tener conocimiento sobre esta medida, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto “en mejores condiciones”.

El gobierno dijo haberse enterado de la decisión el viernes, en una mesa de negociación en Washington.

“Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, afirmaron las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores.