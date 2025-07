Comic-Con 2025 deslumbra con anime, superhéroes, ciencia ficción y el regreso de Looney Tunes

EXCELSIOR

El evento que se realiza en San Diego logra reunir a asistentes de todas partes que devoran los avances de un mundo fantástico

Si algo tiene la Comic Con es que, además de presentar las novedades de la pantalla, también está a la vanguardia con las temáticas que se consumen, o lo que es lo mismo, lo que los fans quieren.

En ese sentido, el evento de este año no podía dejar fuera de su programación uno de los fenómenos de anime de los últimos tiempos: Demon Slayer, que cuenta con millones de fans en todo el mundo, películas sumamente exitosas y una serie igualmente exitosa.

Ayer, el Hall H abrió sus puertas a Haruo Sotozaki, director; Yuichi Terao, director de fotografía; Natsuki Hanae, quien da voz a Tanjiro, Alekx Le, voz de Zenitsu en inglés, y a la cantante LiSA en el panel principal de la jornada. Fue en este espacio donde los panelistas no sólo hablaron del éxito del show, sino que también presentaron material especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, la nueva película.

La presentación fue un must de ayer ya que los que pudieron acceder al Hall H tuvieron la oportunidad de escuchar cantar a LiSA, Gurenge, tema que se convirtió en el opening del anime. LiSA también fue la encargada de componer Zankoku na Yoru ni Kagayake, que se podrá escuchar en este nuevo filme.

Por su parte, Sotozaki habló sobre su enfoque principal al hacer esta cinta, en la que quiso que el grosor de las líneas fuera similar al del manga original y emulara el estilo tradicional japonés, mientras que el director de fotografía añadió que también representó el reto más grande de toda la franquicia.

En Ufotable buscamos la animación más épica y hermosa posible. Pero cuando el arte es demasiado hermoso, el arte original puede quedar eclipsado”, mencionó.

Natsuki Hanae compartió que en esta entrega Tanjiro tiene más habilidades y podrá hacer muchas más cosas que en la película anterior, El tren infinito, se le dificultaban.

Estaba limitado, sé que realmente no podía hacer muchas cosas. Por eso me siento emocionado, porque será un verdadero espectáculo ver cómo ha crecido Tanjiro desde la última vez”, señaló.

DC Studios llegó con todo al Hall H de la Comic-Con. Y es que uno de los paneles más esperados de la jornada fue la presentación de la segunda temporada de Peacemaker y, por supuesto, el encargado de darlo a conocer fue nada más que el mismo James Gunn.

Danielle Brooks, Natasha Lyonne y Maria Bakalova.

El panel comenzó con el nuevo tráiler de la nueva entrega, que muestra a Christopher Smith (John Cena) disfrutando de una nueva dimensión paralela, un lugar donde puede conectar con Harcourt (Jennifer Holland). Mientras tanto, de vuelta al mundo real, Rick Flag Sr (Frank Grillo) está dispuesto a cerrar el portal en su enfrentamiento con Peacemaker.

Me gustan mucho las series donde los personajes no regresan cada temporada y son exactamente los mismos. Quiero ver crecimiento. Quiero ver cambios y, a veces, regresión.

Y Peacemaker es un personaje diferente este año. Está lidiando con los demonios que descubrió en la primera temporada e intentando lidiar con ellos, y el mundo no lo acepta tal como es. No lo aceptan como héroe”, señaló Gunn.

Pero no es una casualidad que el cineasta estuviera ahí para presentar el tráiler. Gunn es el director de la más reciente cinta de Superman, y es esta producción la que da un paso directo a la segunda temporada de Peacemaker a través de los personajes secundarios de la película como Linterna verde (Nathan Fillion), Chica Halcón (Isabel Merced) y Maxwell Lord (Sean Gunn), quienes aparecen en el tráiler de la serie que estrena el 21 de agosto por HBO Max.

Antes, las seis mil 500 personas que estaban en el Hall H fueron gratamente sorprendidas por el equipo de Star Trek: Strange New Worlds cuando les presentaron algo que nadie antes había visto.

Pensamos en ustedes todo el tiempo cuando estamos en la sala de guionistas y siempre hablamos de qué querrían y les encantaría a los fans”, dijo el productor ejecutivo Akiva Goldsman, quien dio paso a la presentación del cuarto episodio de la tercera temporada de la serie, que llegará a las pantallas digitales la próxima semana.

Bajo el nombre de Una hora de aventura espacial, el episodio trata sobre un misterio de asesinato de época. La trama se ambienta en el Hollywood de 1969, donde los sospechosos son actores y creadores de una serie de ciencia ficción que acaba de ser cancelada y que guarda un enorme parecido con la serie original de Star Trek. Paul Wesley interpreta a un personaje tipo Capitán Kirk en una divertida recreación de la serie dentro de la serie, y a una estrella con un ego enorme, pero frágil fuera de la pantalla.

Llevo 25 años actuando y fue lo más divertido que he hecho. Intento hacer todo lo posible para rendir homenaje a la creación de William Shatner”, dijo Wesley después de la proyección del episodio.

Durante la presentación del universo de Star Trek, la serie de Paramount+ estrenó un clip del capitán Christopher Pike (Anson Mount) en forma de marioneta al mando del USS Enterprise en un próximo episodio de la cuarta temporada, dirigido por Jordan Canning con una tripulación completa de marionetas de la tienda Jim Henson’s Creature Store.

¡Dale!”, dice Pike mientras su versión de marioneta se revela dramáticamente en la silla del capitán, dando paso al título de la cuarta temporada antes de volver al capitán, rompiendo una pausa incómoda. “¿Me oíste decir que le dieras, ¿verdad? ¿Spock? ¿Alguien? ¿Fuiste a la cuarta temporada sin mí?”

Así se adelantó que en la cuarta temporada habrá un episodio exclusivamente de marionetas.

El panel también presentó el lanzamiento de un tráiler de la serie de audio Star Trek: Kahn y el primer avance de Star Trek: Starfleet Academy, la cual introduce una nueva generación de personajes jóvenes en el universo de Star Trek. El estreno de Starfleet Academy está previsto para 2026.

Paul Scheer, Martha Kelly, P. J. Byrne, Will Forte, Dave Green y Eric Bauza.

En Project Hail Mary, Ryan Gosling interpreta al profesor de ciencias Ryland Grace, quien despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo llegó allí.

Al recuperar la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que causa la extinción del sol. Debe recurrir a sus conocimientos científicos e ideas poco ortodoxas para salvar a la Tierra de la extinción… pero una amistad inesperada significa que quizás no tenga que hacerlo solo.

Gosling, junto con el escritor Andy Weir y el guionista Drew Goddard, se sentaron en el escenario del Hall H y presentaron cuatro clips de la cinta que llegará a las pantallas en marzo de 2026, para sostener una charla con el anfitrión de la sesión Joshua Horowitz, quien cuestionó al actor sobre su personaje.

Conecté con su reticencia. Dudo en responder a esta pregunta. Aparte de tener un doctorado en biología molecular, es una persona bastante común y corriente, y en esta situación tan extraordinaria.

Lo que lo hace tan inspirador es que reacciona a muchas cosas como creo que yo o muchos de nosotros podríamos. Está aterrorizado, con razón, por la tarea que tiene por delante. Es alguien que, en la Tierra, se ha dado por vencido y ha recibido la oportunidad de volver a creer en sí mismo”, explicó Gosling.

Después de décadas en las que Willy Coyote ha tratado de atrapar al Correcaminos con productos ACME y salir lesionado, ha llegado el momento de decir basta. Será en el verano del próximo año cuando la cinta Coyote vs. Acme llegue a las pantallas cinematográficas mundiales. Así lo anunció ayer el actor Will Forte, quien en la película da vida a un abogado especializado en lesiones físicas.

Me quedé sin palabras. Pienso en el camino que ha recorrido esta película. En cierto momento, perdí la esperanza”, dijo Forte.

Esta cinta película no se suponía que se estrenara”, dijo el moderador del panel, Paul Scheer, sobre el filme que sigue la cruzada legal del Coyote contra la corporación Acme tras sufrir demasiados daños.

¡Escuché que Warner Bros. no estrenaría la película! ¡Nunca había oído hablar de Warner Bros.! Esta es realmente una decisión de Acme y lo digo por motivos legales”, señaló.

Warner Bros. inicialmente retiró la película de 70 millones de dólares de la cartelera cinematográfica para ahorrar costos, informando que se beneficiaría de una deducción de impuestos. Sin embargo, Ketchup Entertainment terminó adquiriendo los derechos mundiales de la misma en un acuerdo de 50 millones de dólares.

Ketchup también estrenó otra cinta abandonada de los Looney Tunes de Warner Bros., The Day the Earth Blew Up, que recaudó 8.8 millones de dólares en Estados Unidos y más de 15 millones a escala mundial. Forte enfatizó ante la audiencia que fueron los fans quienes la salvaron.

Fue en el panel que abrió la jornada del sábado en el Hall H, donde Ketchup Entertainment presentó el primer tráiler y seis minutos de la cinta que se estrenará el 28 de agosto de 2026.

El Hall H también recibió al elenco de The Bad Guys 2 con un avance de esta entrega que llegará el 31 de julio.

En esta entrega basada en la serie de novelas gráficas de Aaron Blabey, llega un nuevo grupo de animales criminales: las Bad Girls, quienes tendrán vida gracias a la actuación de Danielle Brooks, Natasha Lyonne y Maria Bakalova.