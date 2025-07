Tania Laure lanzó su propia versión de la clásica canción colombiana “Cumbia del Monte”

Por Mino D’Blanc

Tania Laure lanzó su propia versión y con su estilo único la clásica canción colombiana “Cumbia del Monte”, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe mencionar que este tema ha formado parte de la vida de la artista desde que comenzó a cantar con su papá y que ahora cobra nueva vida con su voz.

La cantante comentó sobre “Cumbia del Monte”: “es una de mis canciones favoritas. Me recuerda a todos esos shows que hacía con mi papá, cuando todavía no era solista. Siempre me hizo imaginar una fiesta en la calle, con todo el barrio bailando. Traerla de vuelta con mi estilo en mi forma de celebrar esa energía”.

Con una base tropical que respeta su raíz, pero con arreglos modernos y una vibra juvenil, la versión de “Cumbia del Monte” interpretada por Tania Laure, fue producida por José Gutiérrez y mezclada por José Palafox (Díselo Pala) y Eugenio Montaño (Nemesiz). Es importante destacar que ellos tres son clave en la nueva ola del sonido latino.

El video musical dirigido por Saulo Puch Caamal (Saulo Mid) fue filmado en una casa del icónico barrio de Tepito de la Ciudad de México. La trama captura de manera idónea el espíritu festivo y comunitario de la canción en que prevalece la música, el baile y pura alegría en la calle.

Tania Laure con su sello propio sigue honrando su legado familiar. Hay que recordar que es nieta del icónico Mike Laure e hija del cantautor y productor Pepe G (José Gutiérrez).