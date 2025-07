El icónico álbum de Selena ‘Dreaming Of You’ celebra su 30 aniversario con una edición especial remasterizada

Staff/RG

La edición de aniversario también está disponible en varios formatos, como casete, CD y vinilo

Hace treinta años, ‘Dreaming of You’ marcó un hito histórico en la música, consolidando a Selena Quintanilla, la amada Reina del Tejano, como icono cultural y artista crossover. Hoy, en honor a su 30 aniversario, este álbum pionero se reintroduce con una edición especial remasterizada, que ofrece una experiencia auditiva revitalizada tanto para los fans de siempre como para una nueva generación de oyentes.

Publicado originalmente en 1995, ‘Dreaming of You’ fue el primer álbum crossover en inglés de Selena, en el que se mezclaban temas inéditos en inglés como “I Could Fall in Love” y el eterno tema principal “Dreaming of You” con éxitos en español como “Amor Prohibido”, “Como La Flor” y “Bidi Bidi Bom Bom”. El álbum hizo historia al debutar en el #1 del Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum predominantemente en español en encabezar la lista de todos los géneros, y batiendo récords de ventas en el primer día y en la primera semana para una artista femenina en aquel momento. Sigue siendo el álbum latino mejor certificado de la historia, con 62 discos de platino de la RIAA.

Ahora, tres décadas después, ‘Dreaming of You (30th Anniversary) [Remastered]’ se estrena por primera vez en audio remasterizado, con una calidad de sonido mejorada que respeta la esencia de las grabaciones originales. Esta edición de aniversario está disponible en varios formatos, como casete, CD y vinilo, cada uno de ellos con ilustraciones conmemorativas reimaginadas diseñadas para reflejar tanto la nostalgia como la sensibilidad moderna.

La remasterización ha corrido a cargo de un equipo de ingenieros y productores de primer nivel, como Robert Gómez III, Serban Ghenea, Gustavo Celis, Happy Pérez y Brian “RED” Moore, bajo la dirección de Suzette Quintanilla y A.B. Quintanilla III, y la masterización final de Randy Merrill.

Por primera vez, el álbum también está disponible en Dolby Atmos / Spatial Audio, ofreciendo una experiencia de sonido envolvente y dinámica como nunca antes. La nueva ilustración rinde homenaje a la portada original de 1995 con toques modernos, mientras que las ediciones conmemorativas exclusivas ofrecen interpretaciones audaces que preservan el legado atemporal de la música de Selena.

DREAMING OF YOU (30TH ANNIVERSARY) [REMASTERED] TRACK LIST

1) I Could Fall In Love

2) Captive Heart (focus track)

3) I’m Getting Used To You

4) God’s Child (Baila Conmigo)

5) Dreaming Of You

6) Missing My Baby

7) Amor Prohibido

8) Wherever You Are (Donde Quiera Que Estés)

9) Techno Cumbia

10) El Toro Relajo

11) Como La Flor

12) Tú Solo Tú

13) Bidi Bidi Bom Bom

‘Dreaming of You’ de Selena sigue siendo un poderoso testimonio de su talento, legado e influencia a través de las generaciones. Esta edición 30 aniversario es un homenaje no solo a su música, sino al amor y la admiración que sigue inspirando en todo el mundo.