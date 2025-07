Trex platica sobre “Yo quiero”, canción que es todo un éxito

En este tema fusionaron su talento y estilo con el de Tania Laure y con la Sonora Santanera de Carlos Colorado.

Siendo muy jóvenes se han consolidado como promesa y exponentes de la cumbia.

Se presentarán este lunes 21 de julio en la Feria de Atlixco en Puebla.

Por Mino D’Blanc.

Moisés y Mauricio quienes tienen 25 años y Romano quien tiene 18 conforman Trex. Actualmente están promocionando “Yo quiero”, su nuevo sencillo en el que fusionaron su estilo y talento con la cantante Tania Laure y con la Sonora Santanera de Carlos Colorado.

Cabe mencionar que Tania Laure es la nieta del icónico Mike Laure.

Platicamos con ellos en una conferencia presencial con algunos medios. Agradecemos las finas atenciones del licenciado Alejandro Contreras Pérez, de Sony Music México.

-Sobre cómo se dieron las colaboraciones:

MOISÉS: Estamos muy contentos porque hemos recibido muy buena respuesta de este nuevo sencillo. Traemos el respaldo de Sony Music, de One Life Music y de nuestro manager Aitor, en colaboración con artistas así de grandes como lo es la Sonora Santanera (de Carlos Colorado) y de Tania Laure. La colaboración se dio gracias a nuestro manager y a todo el equipo de One Life, que tuvieron el acercamiento con la Sonora Santanera y nosotros tuvimos la fortuna de que a la hora que nuestro manager les platicó “oigan, saben qué, traigo a tres chamaquitos que hacen cumbia”, la Sonora Santanera sorprendentemente fue de que “ah, ok. ¿Y si armamos algo? ¿Si sacamos una canción? ¿Si salimos con un lanzamiento?” y pues ahí fue cuando comenzamos a pelotear las ideas en conjunto y fue saliendo, y fue saliendo hasta que ya es el monstruo de ahorita que estamos platicándoles y ya está el video y ya está la canción por todos lados para que la vayan a ver, para que la vayan a escuchar.

-¿Qué experiencia les dejó trabajar con Tania Laure y con dicha agrupación?

MOISÉS: Sobre la experiencia de trabajar con Tania, trabajar con María Fernanda, también otra cantante que está ahí por medio de la Santanera, las dos talentosísimas, las dos grandes amigas , pues sí les aprendimos mucho a las dos. María Fernanda estuvo en La Academia. La verdad desde lejos la empezamos a tratar. Cuando fuimos al Auditorio Nacional para ahí acompañarlos a su aniversario, que ese fue un eventazo, estamos contentísimos de lo que pasó ese día, sí pudimos ver ese profesionalismo latiente, súper cañón. Tania tiene un estilo de cantar muy único de ella, muy único y la verdad es que creemos que sí le agregó como mucho sabor a la canción y pues sí, como que le aportó ese saborcito que le faltaba.

-¿Por qué incursionar en la cumbia?

MAURICIO: Esto ya lo habíamos hablado. Este género es muy respetado, es muy escuchado y hay mucha gente que hace cumbia, que escucha cumbia, pero lo que no he visto muy seguido es literal, a personas de nuestra edad haciendo este género o innovando este género, porque lo que escuchamos de repente son las cumbias tradicionales, hasta cierto punto el sonidero, todo esto, pero lo que nosotros quisimos hacer fue justo no dejar morir este género, sino innovarlo, juntarlo con cachitos de lo tradicional con letras más modernas, sonidos más modernos. Por ejemplo, ahorita en esta colaboración que fue la combinación de nuestro sonido con el de la Sonora Santanera que le dio un toque más tropical y con Tania, nos gustó mucho esta fusión y por ahí vamos a llevar esta agrupación. Nosotros somos capaces de hacer lo que sea con tal de que sea cumbia a nuestro estilo.

MOISÉS: Y sobretodo estamos muy abiertos a colaborar con artistas de otros géneros también.

-¿Con qué otros artistas o grupos les gustaría colaborar?

MAURICIO: Del género cumbia la verdad pienso yo mucho en La Ley 7 de Enrique Fortunato, Grupo Quintana, Aarón y su Grupo Ilusión.

MOISÉS: Manuel Turizo puede ser. Realmente sí tenemos muchas ideas ahí con diferentes influencias de los tres. Los principales creo que son los que mencionó él por el mismo género.

ROMANO: Pero estamos abiertos a colaborar con los demás artistas.

-¿Qué debe tener una canción para que Trex la interprete?

ROMANO: Principalmente que la escuchemos seguido nosotros. Que sean canciones que conozcamos y que sepamos así en nuestra vida que la escucha la gente. Que si estamos en una fiesta y si la ponemos sabemos que la gente la va a cantar, la va a ubicar.

MOISÉS: Creo que también la letra es muy importante. Sí nos fijamos en qué vamos a interpretar nosotros para poder saber si lo podemos cantar o no.

-¿Hay alguna censura o autocensura en las letras que interpretan?

MAURICIO: A la hora de componer siempre nos fijamos mucho en que no sean temas polémicos.

ROMANO: Que causen controversia. Tratamos de mantenernos alejados de todo eso, porque principalmente el género que hacemos realmente tratamos de que inspire a la gente a ser ellos mismos, inspire a la gente a enamorarse, inspire a la gente a bailar, inspire a la gente a disfrutar de su vida sin límites, pero obviamente yo sé que eso es parte de la onda de los temas y eso, pero sí preferimos no tocar de esos temas así.

-De las canciones que han grabado, que interpretan, que han compuesto, ¿con cuál se identifica más cada uno?

MOISÉS: Yo no es que me identifiqué, sino la canción que más disfruto es la de “Volverás”.

MAURICIO: Yo la canción que más disfruto es “Gordita de a lado” de nuestro EP ya que es la canción más movida que tenemos yo siento y es la que más combinación tiene de géneros, entonces a mí me gusta mucho.

ROMANO: Yo la de “Yo quiero”. Como que la letra sí como que a mí me inspira mucho bailar en fiestas, bailar cumbia, bailar salsa, disfruto mucho bailar.

-Lo que nunca cambiaría del sonido de Trex, tengan los discos o canciones que tengan:

MAURICIO: Yo creo que las armonías y los sonidos actuales que son los que estamos usando porque creo que es lo que principalmente nos identifica.

-¿Por qué el público los tiene que escuchar?

ROMANO: Porque estamos haciendo una propuesta de cumbia que es un género que yo sé que realmente todos hemos escuchado, pero creo que falta un proyecto que traiga eso con influencias de lo que se escucha ahorita en radio, se escucha ahorita en redes. A qué me refiero, a los géneros que tienen más participación a lo mejor en los medios de comunicación actuales. Géneros a lo mejor justo como el reggaetón, géneros como el pop, géneros como los corridos, géneros como la electrónica. Como que creo que hasta en los conceptos de la letra nosotros estamos trayendo mucho de eso que es como más actual llevándolo a la cumbia pero sin que pierda el sabor de cumbia, que se siga sintiendo cumbia pero metiéndole ese nuevo estilo.

-¿Qué van a presentar este lunes 21 de julio en la Feria de Atlixco?

MOISÉS: Vamos a estar junto a la Arrolladora Banda El Limón y con Tania Laure que es una gran amiga que vamos a tener como invitada.

ROMANO: Vamos a darles una sorpresita por ahí en conjunto. Muy contentos porque hemos visto en redes y nos han escrito mucho de aquí de Puebla, porque ya hemos venido aquí a Puebla justo a los medios y todo, pero no hemos podido cantar bien, bien en un show largo aquí. Nos han escrito mucho que nos quieren ver acá, que escuchan la música acá. “¿Cuándo vienen acá?”, “¿Cuándo vienen a Puebla?”. Ya por fin se nos hizo, vamos a estar cantando aquí el 21 de julio en la Feria de Atlixco a las 7:00 de la tarde.

MOISÉS: Tenemos planeado un show muy padre. Vanos a tocar tanto canciones inéditas nuestras, como algunos covers justo de cumbias clásicas a nuestro estilo. Cumbias que ya conocen todos, pero a nuestro estilo a ver qué les parece para que se pongan a bailar, para que las canten, para que vayan estudiando nuestras canciones para que las coreen ese día y ahí los esperamos.

Las redes sociales de Trex son Instagram, Facebook y TikTok: @TREX_Oficial. En la página de YouTube pueden ver nuestros videoclips de “Yo quiero” y de todas nuestras demás canciones.