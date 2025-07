Epilepsia y terapias naturales: avances que están cambiando la vida de miles de pacientes

Staff/RG

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a cerca de 70 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Caracterizada por convulsiones recurrentes, esta condición no solo implica un desafío médico, sino también social, ya que muchas personas con epilepsia enfrentan estigma y discriminación. La situación se vuelve aún más compleja en países de ingresos bajos y medianos, donde vive el 80% de los pacientes y el acceso a diagnósticos y tratamientos adecuados es limitado.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial del Gobierno de México, se estima que en el país alrededor de dos millones de personas viven con epilepsia. En la mayoría de los casos, el principal síntoma son las convulsiones, las cuales suelen manifestarse con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años, según destacan especialistas en neurología clínica.

En los últimos años, el interés por el uso del cannabis medicinal como opción terapéutica ha aumentado considerablemente, especialmente en el tratamiento de enfermedades neurológicas como la epilepsia. Actualmente se reconoce que la planta de cannabis contiene más de cien compuestos terpenofenólicos conocidos como cannabinoides, siendo el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD) los más abundantes y estudiados.

Diversos modelos preclínicos de epilepsia han demostrado que estos cannabinoides poseen efectos anticonvulsivos. A partir de estos hallazgos, se ha comenzado a utilizar cannabidiol purificado al 100%, así como extractos de cannabis enriquecidos con CBD, en el tratamiento de pacientes con esta condición. La eficacia y seguridad de estas formulaciones han sido respaldadas por numerosos estudios abiertos, así como por ensayos clínicos controlados y aleatorizados, lo que refuerza su potencial como alternativa terapéutica en epilepsias de difícil control.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Neurología (Elsevier), los cannabinoides se consideran una opción terapéutica complementaria en el manejo de enfermedades neurológicas, sobre todo en casos donde los tratamientos convencionales no han sido efectivos. En el caso de la epilepsia refractaria, el estudio identifica dos principales alternativas: el cannabidiol (CBD) purificado al 100% y los extractos de cannabis enriquecidos con CBD.

Aunque ambos comparten el mismo principio activo, el estudio advierte que no deben considerarse equivalentes ni intercambiables, ya que presentan diferencias importantes en su composición y en la forma en que actúan en el organismo. El CBD purificado es un compuesto aislado, mientras que los extractos de cannabis contienen múltiples componentes de la planta que pueden interactuar entre sí y modificar su efecto clínico.

El artículo destaca que los extractos enriquecidos con CBD representan un modelo de sinergia botánica, en el que el beneficio terapéutico podría derivar de la interacción entre diversos compuestos naturales, y no solo del CBD como sustancia aislada. Por esta razón, subraya la necesidad de evaluar ambos productos de forma independiente en cuanto a eficacia, seguridad y propiedades farmacológicas.

El Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica, comenta que los mejores resultados de la terapia con extractos de cannabis se logran con el uso del extracto de espectro completo (full espectrum) que contiene un conjunto de ingredientes naturales de la planta que potencian el efecto buscado. A estos compuestos se les denomina Terpenos, son sustancias volátiles que ayudan a la planta a ahuyentar a ciertos insectos, a resistir la radiación solar y a darle ciertas tonalidades de color. En el humano, los terpenos tienen efectos terapéuticos muy variados, como efecto antibacteriano, antiinflamatorio, broncodilatador, sedante, relajante muscular, ansiolítico, antidepresivo, analgésico y, muy importante, anticonvulsivo.

Otro ingrediente que potencia la acción del CBD en la terapia para la epilepsia es el Delta 9 TetraHidroCannabinol (THC), del cual solo se requiere una muy pequeña cantidad, con una proporción CBD-THC de 20-1, por lo que no representa ningún riesgo de que se presente un efecto psicotrópico al consumirlo.

La forma de administración más adecuada es en gotas sublinguales y la dosificación debe iniciar de menos a más, para personalizar la dosis y utilizar la dosis mínima con la que el paciente obtenga resultados. La concentración de CBD más utilizada en estos casos suele variar de 5 a 10 mg, dependiendo de la edad, el peso del paciente, la gravedad de las convulsiones y del tiempo que lleve el paciente con esta enfermedad. En casos de larga evolución se puede incrementar a 20 mg.

La atención integral de los pacientes debe incluir el cuidado de la alimentación, ya que el peso del paciente influye en la dosis que se requiera, a mayor peso, mayor dosis, tanto de la medición convencional, como de los cannabinoides. Debido a que la epilepsia es controlable, pero incurable por definición, se debe mantener un estilo de vida y un peso corporal saludables, para mantener la dosificación de cannabinoides estable y libre de eventos convulsivos a largo plazo.

