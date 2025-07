Alumna BUAP de Ingeniería Química acudirá a los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025 en Alemania

En esta competencia participarán 8 mil 500 atletas de 150 países

Desde Puebla

Ashley Samantha Muñoz Flores, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Ingeniería Química de la BUAP, acudirá a los Juegos Mundiales Universitarios de Verano FISU 2025, a celebrarse en Alemania del 16 al 27 de julio. La esgrimista logró su clasificación tras los resultados obtenidos en la reciente Universiada Nacional, al sumar 2 medallas de oro: una en sable individual y otra en la prueba por equipo.

En este evento avalado por la FISU (Federation Internationale du Sport Universitaire), también conocido como Universiada Mundial, se espera la participación de 8 mil 500 atletas de 150 países que competirán por una medalla para su nación en 18 disciplinas.

Su incursión en este deporte de combate armado fue a los 7 años. “Es un arte que invita a pensar estrategias en poco tiempo, para manipular el sable y tocar al oponente, acción que se traduce en puntos con cada toque”. Dos años después ganó su primera medalla en el Campeonato Infantil doble A. Además de apasionarle, la esgrima la reta a competir con ella misma y las adversidades.

Uno de sus mayores desafíos ocurrió hace un año, cuando se rompió la rodilla y, posteriormente, padeció artrosis grado 3 (caracterizada por desgaste del cartílago articular, por lo que los pacientes suelen experimentar dolor intenso y limitación de movilidad). “Me enfrenté a dos cirugías y realmente ya no pensaba en hacer ejercicio, solamente en volver a caminar sin dolor. Para mí fue una de las peores vivencias que me pudo suceder, ya que mi carrera pasó de 100 a 0”, confesó la alumna.

Ashley es un claro ejemplo de constancia, perseverancia y de creer en uno mismo. Tras superar ese obstáculo, recientemente la esgrimista se coronó con el oro en sable individual y por equipo en la Universiada Nacional 2025.

Durante su trayectoria deportiva ha participado en competencias estatales y nacionales, sumando alrededor de 150 medallas. De 2012 a 2022 obtuvo nueve metales en los Juegos Nacionales CONADE, entre éstos tercer lugar en 2019 y subcampeona nacional universitaria en 2021.

Así también, tercer lugar en el Panamericano Infantil 2012 y medalla de plata, en la modalidad por equipos en sable femenil, en el Campeonato Panamericano Juvenil Cadetes de Esgrima 2022, en Lima, Perú.

Para la estudiante de la BUAP el deporte, más si es de alto rendimiento, es un estilo de vida, basado en la disciplina y perseverancia. “Me he convertido en una persona constante, disciplinada y con la confianza de creer en mí y pensar que es posible alcanzar una meta. Poco a poco he cumplido mis sueños, primero ser seleccionada nacional y representar a México. Ya soy medallista internacional y doble mundialista, lo que sigue es pensar en Juegos Olímpicos”.

Ashley optó por estudiar Ingeniería Química, después de desistir de presentar el examen para Químico Farmacobiología. Ahora sus objetivos profesionales son diferentes: tras descubrir el amor por su carrera y posibilidades laborales, piensa especializarse en el área de gestión de calidad; en sus planes figura realizar una estancia en Estados Unidos para adquirir experiencia laboral.

“Siempre he llevado de la mano ser estudiante-atleta, pero lo difícil viene en la universidad cuando empiezan las críticas por no terminar en tiempo y forma la carrera. Si te organizas puedes estudiar, entrenar y trabajar a la perfección. Claro que es desgastante, pero con motivación y disciplina todo se puede”.

De esta manera, Ashley alentó a los deportistas a no rendirse. “Muchas veces empezamos y no vemos los resultados en dos meses; hay resultados que incluso se obtienen en dos o tres años. No se comparen con nadie, con la única persona que pueden hacerlo es con su yo de ayer. No se den por vencidos y busquen cosas pequeñas que los hagan felices y los mantengan vivos, más allá de las críticas y las autoexigencias”, expresó.