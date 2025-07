Copa Oro: México ya perdió una final cuando llegó invicto

Excelsior

México llega invicto a la Final de la Copa Oro 2025, instancia en la que enfrentará a Estados Unidos, sin embargo, el Tri ya sabe lo que es perder el título luego de instalarse en la final bajo esta condición.

De las primeras 17 ediciones de Copa Oro (previo a la disputada en 2025), México protagonizó 11 finales, siendo campeón en 9 de ellas y cayendo en las 2 restantes, sin embargo, una de estas ocasiones (2021) sucedió luego de haber superado las rondas previas -incluyendo fase de grupos- sin conocer la derrota.

De los 9 títulos con los que cuenta la Selección Mexicana, 8 de ellos los consiguió de manera invicta.

ESTADOS UNIDOS 1-0 MÉXICO (2021)

Luego de haber empatado en el partido inaugural y superar a sus siguientes rivales, México superó la Fase de Grupos como líder del sector, mientras que en las siguientes rondas, el conjunto dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino logró eliminar a Honduras y Canadá.

En la Final, el Tri se midió a Estados Unidos y terminó perdiendo el título luego de que Miles Robinson apareciera en el tiempo extra (117’) para evitar la tanda de penales y darle el séptimo título en su historia de Copa Oro al conjunto de las Barras y las Estrellas.

MÉXICO INVICTO PREVIO A LA FINAL DE 2025

La historia se repite una vez más en la historia de la Selección Mexicana, ya que por décima ocasión en su historia jugará de manera invicta una final de Copa Oro.

Este es el camino del Tri que lo llevó hasta la contienda del título, misma en la que se enfrentará contra Estados Unidos.

Fase de Grupos / 3-2 Vs República Dominicana, 2-0 Vs Surinam y 0-0 Vs Costa Rica.

Cuartos de Final / 2-0 Vs Arabia Saudita.

Semifinal / 1-0 Vs Honduras.