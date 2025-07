GP de Gran Bretaña: A qué hora y dónde seguir la transmisión en México

LF

A poco tiempo de iniciar el parón de verano, la Fórmula 1 continúa con la temporada 2025 . Esta vez es el turno del Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone y para que no te lo pierdas te decimos horario, dónde verlo en vivo y todos los detalles sobre la carrera de este fin de semana.

Horarios del GP de Gran Bretaña Dónde ver en vivo la F1 Silverstone, un circuito con mucha historia ¿Quién lidera el campeonato?

En esta ocasión se correrán 52 vueltas con una longitud del circuito de 5.891 kilómetros. Allí, McLaren tendrá la oportunidad de reforzar su liderato en los campeonatos y la lucha por la segunda posición en Constructores continúa entre Ferrari y Mercedes. Sin más preámbulo, acá todos los detalles de la actividad en la máxima categoría del automovilismo este fin de semana. Práctica libre 1 : viernes 04 de julio a las 05:30 am tiempo centro de México. Práctica libre 2 : viernes 04 de julio a las 09:00 am tiempo centro de México. Práctica libre 3 : sábado 05 de julio a las 04:30 am tiempo centro de México. Clasificación : sábado 05 de julio a las 08:00 am tiempo centro de México. Carrera : domingo 06 de julio a las 08:00 am tiempo centro de México. Toda la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana podrás seguirla a través de Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV.

El ya conocido y antaño Circuito de Silverstone alberga una gran historia. Es considerado como uno de los circuitos de carreras más importantes y rápidos del mundo y fue utilizado por primera vez para una carrera de autos en 1947. De hecho, Silverstone fue el primer Gran Premio y albergó la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950. Allí, el veterano Giuseppe Farina ganó la carrera con su Alfa Romeo 158 y se llevó el título de ese año.

En el Gran Premio de 2018 en ese circuito, Lewis Hamilton comparó una vuelta a toda velocidad en Silverstone con pilotar un avión de combate. El actual líder del Campeonato de Pilotos es el australiano de McLaren Oscar Piastri con 216 puntos. Acá te decimos quiénes ocupan las siguientes posiciones. 2º Lando Norris: 201 puntos 3º Max Verstappen: 155 puntos 4º George Russell: 146 puntos 5º Charles Leclerc: 119 puntos Mira los primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores : 1º McLaren: 417 puntos 2º Ferrari: 210 puntos 3º Mercedes AMG F1: 209 puntos 4º Red Bull: 162 puntos 5º Williams: 55 puntos