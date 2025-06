Alex Warren y ROSÉ fusionaron su talento en “On my mind”

Canción sorpresa del “You’ll Be Alright, Kid”, nuevo álbum de Alex Warren

Por Mino D’Blanc

El cantante y compositor Alex Warren fusionó su talento con ROSÉ en “On my mind”, su muy esperada colaboración. Dicha canción fue anunciada como tema sorpresa de “You’ll Be Alright, Kid”, el próximo álbum de Warren y que se dará a conocer el viernes 18 de julio.

El artista comenzó a anticipar esta colaboración con ROSÉ a través de sus redes sociales hace unas semanas y los fans han esperado el lanzamiento desde entonces.

“On my mind” fue producida por Amino y John Ryan, es una canción de amor al estilo de himno pop que también maneja Alex Warren. Mezcla las voces de Warren y ROSÉ logrando una sorprendente escucha. El video musical fue dirigido por Colin Tilley.

El álbum “You’ll Be Alright, Kid” incluirá todas las canciones del disco homónimo (Chapter 1) que ya fue lanzado, además de once nuevas canciones. En el tracklis está “Ordinary”, el éxito global de Warren, así como “Bloodline” con Jelly Roll.

La mayor parte de esta producción discográfica fue coautoría de Alex Warren, Cal Shapiro, Mags Duval y fue producido por Adam Yaron.

Cabe mencionar que mientras “You’ll Be Alright, Kid” (Chapter 1) se centra en el manejo del dolor, este nuevo disco da vuelta a la página con la curación, la resiliencia y el optimismo.

Hay que recordar que “Ordinary”, el éxito de Warren se lanzó en febrero y obtuvo muy buenas críticas, acumulando cerca de mil millones de reproducciones a la fecha y encabezando los charts. El sencillo se encuentra en su tercera semana en el lugar número 1 de Billboard Hot 100 y es también primer lugar en el Global 200 Ex US, el Top 40 Radio, el Hot AC Radio, el UK Songs Chart y en el Spoty Global Top 50. Además, no es sólo el primer Top 10 de Alex Warren en el Billboard Hot 100, sino que también lo convierte en el primer solista masculino en tener la primera posición inicial en el Hot 100 este año. Estuvo 12 semanas consecutivas en el número 1 del chart en Reino Unido, lo que representa la mayor permanencia de un solista hombre de Inglaterra en la historia de los charts oficiales y como número 1 en la década de 2020.

En Australia, “Ordinary” en su décimo tercera semana es la segunda canción en lo que va de esta década en permanecer por más tiempo en el número uno. La canción también llegó al primer lugar en el Top 40 Radio & Hot AC Radio y ostenta la mayor audiencia en radios en la Unión Americana. Alex Warren acumula actualmente más de 2,400 millones de reproducciones.

“Bloodline” con Jelly Roll y “Ordinary” han tenido un éxito masivo. El primero debutó en el Top 10 en el chart de Spotify en Estados Unidos y tuvo el mejor debut en esa plataforma el viernes 23 de mayo. Con alrededor de 3 millones de reproducciones es el mejor debut en Estados Unidos y a nivel global. Dirigido por B.K. Barone el video musical enmarcado en el medioevo cuenta con la participación tanto de Alex Warren como de Jelly Roll como protagonistas.

A principios de año el artista estrenó “Ordinary” en el programa “Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. También interpretó la canción con Ed Sheeran en un bar local cerca de Coachella.

Recientemente Alex Warren realizó su primer show en una premiación con una extraordinaria actuación en los American Music Awards de 2025.

En relación a giras, el cantante y compositor finalizó la primera parte de “Cheaper Than Therapy Tour” en la que recorrió importantes ciudades de Europa y Norteamérica. Y acaba de anunciar 15 fechas en ciudades de Estados Unidos, comenzando en agosto.