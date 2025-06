Silvia Cano, la productora ejecutiva de “Regalo de amor”, platica sobre esta telenovela

Desde el día de su estreno ha captado la atención, colocándose como una de las preferidas del público televidente

Se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por “las estrellas”.

Por Mino D’Blanc

La talentosa y experimentada Silvia Cano es la productora ejecutiva de “Regalo de amor”, la nueva telenovela que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por “las estrellas” y que protagonizan Chris Pazcal y Alejandra Robles Gil.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Fernanda Moreno, de TelevisaUnivision.

MD’B: “Regalo de amor” es la segunda telenovela que produces ejecutivamente.

SC: Así es. Estamos muy contentos con una sensación ya sabes, del nervio a tope, queriendo saber qué dice la audiencia, pero el hecho también de que terminamos de grabarla y entonces ya está completita, ya estamos terminándola de editar y de musicalizarla, entonces es un nervio diferente.

MD’B: Coincide que las dos telenovelas que has producido ejecutivamente han sido adaptaciones mexicanas de melodramas turcos.

SC: La verdad es que pueden ser de cualquier país, pero en esta ocasión la verdad es que nos gustó muchísimo la historia. Vemos muchas historias y también la idea es que en algún momento puedan ser originales, pero en esta ocasión esta telenovela nos atrapó, nos atraparon las historias, ver cómo podíamos adaptarla con el equipo de escritores de hacer todavía más entrañable a cada personaje, la unión de nuestros protagonistas a través de una niña que no es hija de ninguno de los dos nos hizo darnos cuenta de que podía ser una historia que conectara muchísimo con la audiencia mexicana, poderla hacer en Aguascalientes. La verdad es que el trabajo de adaptación, ustedes, pero creo que está muy bien hecho, creo que se crearon muchos personajes que se van a identificar con la audiencia, pero creo que lo más importante son estos villanos que nos harán el ruido diario y que en esta ocasión lo hacen Claudia Ramírez, Valentina Buzzurro y Bárbara Islas, tenían muchas aristas de dónde poder transformarlos y que se sienta lo más mexicana, bueno, para mí es mexicana (ríe).

MD’B: ¿Qué tan tropicalizada está? ¿Qué tan apegada a la realidad de la telenovela turca está y qué tanto cambió?

SC: Está completamente adaptada a nuestro país. La historia sucede en Aguascalientes, fuimos a grabar a Aguascalientes y los personajes son completamente mexicanos. Realmente qué es lo que usas, son los plots centrales, y el desarrollo definitivamente es mexicano. Obviamente eventos que son importantes en la historia para tener este hilo conductor, pero obviamente el final es diferente y muchos, muchos personajes también que no existían. En el caso por ejemplo de Fedra que es Valentina Buzzurro, en esta ocasión en la adaptación tiene el trastorno de personalidad límite y eso la idea es que seamos empáticos, que conozcamos esos trastornos que a veces no sabemos que existen.

MD’B: Desde tu punto de vista, ¿cuál es el sello que diferencia a esta telenovela con todas las demás que se han hecho en la televisión mexicana o en la televisión extranjera?

SC: Realmente no encuentro tanta diferencia. Lo que tenemos es un melodrama muy orgánico, muy actual, con situaciones de nuestra sociedad, en el que tratamos lo más honestamente posible tocar corazones y emociones para poder entender a los personajes. La gran diferencia que le puedo ver yo, pero digo, al final todos hacemos el melodrama en diferentes estilos de contar, en la forma del guion, en la forma de la actuación, de poder dialogarlos, pero al final creo que el plot, de qué se trata la historia creo que es lo que la hace diferente y en esta ocasión es una mujer que empieza con una familia perfecta, asumiendo que no puede tener hijos, que es infértil, pero una familia perfecta en cuanto a su trabajo, su relación con la pareja y vemos que la vida desde el capítulo uno pues la rompe y poder transformarse y todo con el amor hacia una niña es lo que a mí me da una gran diferencia.

MD’B: ¿Con qué personaje te sientes identificada?

SC: Es que nuestra protagonista es una mujer como muchas mujeres de hoy que queremos ser perfectas en todo, queremos ser la mejor hija, la mejor mamá, la mejor tía, la mejor hermana, la mejor profesional, pero saber cocinar, pero hacer ejercicio, pero ta, ta, ta… (ríe). Nos exigimos muchísimo y me identifico muchísimo con ella, y que al final tenemos que ir entendiendo que en las cosas simples y en las cosas sencillas de la vida ahí es donde está la felicidad. A veces perseguimos la felicidad en la perfección y pues es un gran error. Entonces y creo que con ese personaje me identifico mucho como mujer porque nos cansamos muchísimo y espero que la audiencia así lo perciba.

MD’B: Eres una productora muy cuidadosa con tu equipo, desde el extra hasta el protagonista, desde el camarógrafo hasta el director. Repites a varias actrices y actores con los que ya has trabajado en otras telenovelas.

SC: Repetir siempre de alguna manera se da, no siempre se puede, pero lo importante creo yo es poder proponerle a un buen actor un personaje diferente, para enriquecernos nosotros, a los directores, poder darles esas armas como actores de darle la vuelta. Ustedes lo dirán porque son ahora sí que los jueces, pero Paco Pizaña está haciendo un personaje completamente diferente, Valentina Buzzurro está haciendo un personaje completamente diferente. Creo que eso es increíble porque entonces nos enganchamos con ellos y nos emocionamos muchísimo y ellos nos dan todo su talento y lo disfrutamos increíble. La verdad es que sí, repetir es padre cuando podemos darle la vuelta. En el caso de Alejandra Robles un trabajo intenso fue que hiciera un personaje completamente diferente desde el físico hasta la personalidad, pero el personaje lo tiene. Entonces cuando hay un buen actor es mucho más fácil.

MD’B: Chris Pazcal, quien es hijo de Magda Karina y nieto de Karina Duprez y bisnieto de Magda Guzmán, pura sangre artística y quien viene de haber hecho un excelente trabajo en la telenovela “Fugitivas”, realiza en “Regalo de amor” su primer protagonista. Tú como productora eres su madrina de él como protagonista de telenovelas.

SC: Su primer protagonista y la verdad yo feliz. Se me hace un gran actor, un excelente ser humano. A todo mundo le digo que tiene una voz que a cualquier mujer nos puede encantar. De verdad yo espero que lo disfruten, tiene un personaje muy, muy bonito y lo hizo espectacular. Que sea ese galán protagonista que nos de muchísimas historias y que nos haga suspirar todos los días.

MD’B: Muchas parejas tienen el problema de no poder ser padres. De ahí se desprenden muchas discusiones, violencia intrafamiliar, divorcios y demás. Esta telenovela toca ese tema tan sensible, tan puntual yo lo diría en estos tiempos en los que vivimos y siempre debió haber sido tan puntual. Tú como productora y como visionaria de esta historia, ¿qué le dices a esas parejas que no pueden ser padres y que de repente se afrontan a una situación como la pasan los protagonistas incluyendo la niña de “Regalo de amor”?

SC: Yo creo que un niño, que un hijo, que puede haber sobrinos-hijos, que tenemos alrededor de nosotros el poder transmitir y el poder sacar estas emociones que podemos tener como padres. Hoy en día la gente que no quiera tener hijos creo que es muy importante respetar su decisión. Creo que el respeto en nuestra sociedad es lo que nos va a ayudar siempre a transformarnos hacia un buen camino porque al final lo más importante es poder ser felices. Cómo somos felices, con la vida diaria, con una familia, siempre teniendo a alguien en quién confiar, a quién amar, a quién poder dar y de quién recibir. Entonces si es un niño, pues es increíble, pero si no, siempre vamos a tener alternativas y solamente es darnos cuenta de que existen y tomarlas y acogerlas con el corazón.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Regalo de amor”?

SC: Porque lo que nosotros queremos es transmitirles y tocarles el corazón para que pasen una hora sintiendo emociones buenas o malas, lloren, enójense y de eso se trata, que el melodrama nos haga sentir.

MD’B: Tu hermano es el productor asociado de esta telenovela.

SC: Exacto. Marco como productor asociado qué te puedo decir, con la mayor confianza del mundo. Tiene muchísimos años aquí en Televisa, entonces imagínate, ahora sí que dándonos todas las experiencias posibles y cuidándonos todos, todos los detalles; no yo de él y él de mí, sino de todo el equipo que como bien sabes hacemos familia siempre y todos los días. Terminamos de grabar el 16 de abril y bueno, ya estamos en la escritura del siguiente.

MD’B: ¿Cuál va a ser?

SC: Todavía no puedo adelantarles, pero en cuanto yo tenga luz verde por supuesto se los haremos saber.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es la principal aportación que le das a la televisión mexicana y a la televisión mundial?

SC: Creo que estar en el día a día, ir transformándonos. Qué es lo que puedo aportar, el amor en el melodrama y tocar honestamente el melodrama para la audiencia. Ser muy honesta con lo que hacemos.

MD’B: ¿Qué tema nunca tratarías en un melodrama?

SC: ¡A y, qué difícil! Yo creo que debemos atacar todos los que nos diga la audiencia y la sociedad. No podría decir la palabra nunca de ninguna manera. El melodrama puede seguramente abordar cualquier tema.