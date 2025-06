Más allá de la actividad física, BIBeS TU brinda salud

Al año registra 10 mil inscripciones, con un promedio de 12 cursos por persona

Desde Puebla

Por más de dos años, el Programa Bienestar Integral en Beneficio de la Salud del Trabajador Universitario (BIBeS TU) de la BUAP fomenta una cultura de cuidado y prevención en tres ejes: salud física, mental y socioemocional. Al año registra 10 mil inscripciones, con un promedio de 12 cursos por persona; por lo tanto, se ofrecen 52 talleres al mes, dependiendo de la participación.

Desde su creación en julio de 2023, este programa ha tenido una importante aceptación y evolución. Pasó de 667 personas inscritas en 2023 a mil 422 en 2025, adscritas a 85 dependencias administrativas y unidades académicas, como la Dirección de Administración Escolar, Vicerrectoría de Docencia, Círculo Infantil y las facultades de Ingeniería, Derecho, Economía y Contaduría Pública.

De esta manera, hacer del deporte y la actividad física un hábito entre la comunidad universitaria es ya una realidad. “Este programa ayuda a que todos los trabajadores podamos tener un mayor compromiso y eficiencia en los quehaceres que desarrollamos diariamente”, aseguró Sandro Reyes Soto, director de Recursos Humanos.

Una experiencia enriquecedora

Más allá de enamorarse de la actividad física. BIBeS TU da la oportunidad de dedicarle tiempo a lo más valioso que tenemos: nuestra salud. “Participo desde el inicio en natación y acondicionamiento físico, principalmente. En un principio me sofocaba por no tener condición y ahora ya puedo realizar determinados ejercicios. Soy una persona con pre-diabetes y el programa me ayudó a disminuir mis niveles de glucosa en sangre”, comentó Cecilia Gutiérrez Juárez, de la Facultad de Ciencias de la Computación.

Los beneficios en la salud de los universitarios son tangibles. César Luis Rosagel, de la Dirección General de Bibliotecas, lo confirmó: “He participado en los talleres de cardio box, acondicionamiento físico básico e intermedio. El programa ha mejorado mi salud y peso. En cuestión de estudios clínicos, ha bajado mi colesterol”.

A esta afirmación se sumó Wendy Morales Zamudio, de la Facultad de Ingeniería: “BIBeS TU me ha apoyado muchísimo en cuestión de salud. Me mantiene activa, con más ganas de laborar, me da muchos ánimos y me motiva para salir adelante. He estado en baile fitness básico y ahora me mantengo en el nivel avanzado”.

En tanto, Noemí Mora Alvarado, de la Dirección de Recursos Humanos, expresó: “Es un programa mediante el que tenemos la oportunidad de movernos un poco más, aparte de nuestro trabajo. Además, me ayudó en cuestión de movilidad y a ser más activa en mis tareas diarias. Es una maravilla tenerlo en la universidad”.

Interés y crecimiento

Conchita Mar Martínez Cedano, jefa del Departamento de Ingresos y Evaluación de la Dirección de Recursos Humanos, indicó que la oferta inicial fue de 65 cursos en 2023, 316 en 2024 y para este 2025 se tienen programados 744. Este crecimiento refleja el interés y la confianza del personal administrativo y docente en esta iniciativa.

BIBeS TU se integra por cursos deportivos, nutricionales y socioemocionales, por ejemplo, cardio box, baile fitness, bachata, pilates, natación, entrenamiento funcional, acondicionamiento físico, yoga, resiliencia y bienestar, y técnicas de nutrición y meditación.

Además de la actividad física, en nivel básico, intermedio y avanzado, el programa incluye diagnósticos y orientación de la salud física y emocional a través de mediciones de peso y talla, toma de glucosa y presión arterial, un Test de Ruffier para identificar la frecuencia cardiaca y la condición física, así como análisis posturales y ergonómicos. “Se realizaron 223, 337 y 843 pruebas antropométricas en 2023, 2024 y 2025, respectivamente; así como 350 y 500 pruebas psicométricas en 2023 y 2025”, informó Martínez Cedano.

También, se realizan pausas activas para reducir los niveles de estrés y mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, con rutinas cortas de ejercicios simples que incorporan estiramientos, gimnasia cerebral y actividades recreativas.

Compromiso con el bienestar integral

A dos años de distancia, el programa ha mostrado su impacto positivo en la salud de los trabajadores de la institución. Cada curso tiene un cupo limitado de 15 a 20 participantes y para recibir constancia del mismo se necesita una asistencia del 80 por ciento. En promedio, cada persona tomó tres cursos en 2023 y cuatro en 2024.

Por la demanda del personal médico, Conchita Mar Martínez Cedano, responsable de BIBeS TU, señaló que en 2024 el programa se ofreció también a trabajadores del Hospital Universitario de Puebla con cursos en un horario específico, de 15:00 a 16:00 horas para no interferir con sus turnos.

En ese mismo año, se incorporaron las unidades académicas del Área de la Salud y actualmente se imparten 14 cursos para el personal de Estomatología, Enfermería y Medicina. A futuro, se prevé incrementar la propuesta de cursos y talleres en esta área, comentó Martínez Cedano.

En esta iniciativa colaboran la Dirección de Deporte y Cultura Física, dependencia que facilita el acceso a los espacios deportivos y apoya en la designación de instructores; la Tesorería General, en la asignación de recursos necesarios para la implementación de este programa; así como las facultades de Enfermería en la aplicación de pruebas y mediciones antropométricas, acciones clave para el seguimiento del progreso de los participantes.

Así también, la Facultad de Psicología diseñó y aplicó la prueba de medición del nivel de estrés, herramienta fundamental para evaluar el impacto emocional del programa, mientras que Cultura Física, a través de su equipo de estudiantes de prácticas profesionales, aportó sus conocimientos en el desarrollo de las pausas activas dirigidas al personal de las dependencias ubicadas en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos.

Así, proyectos como BIBeS TU, una propuesta de la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, centran los esfuerzos de la institución en el bienestar de sus trabajadores.