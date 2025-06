Acusa el Tesoro a tres instituciones de lavado de dinero

LA JORNADA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó su primer dardo contra el sistema financiero mexicano, al señalar a tres instituciones: CIBanco, Intercam y Vector, como facilitadoras de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares. Entre los argumentos que presentó la autoridad estadunidense se encuentran los sobornos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón ocupó la Presidencia.

La sanción emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohíbe cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, pero sólo afecta a las empresas mexicanas, no a las filiales que Intercam tiene en ese país, ni tampoco a la rama global de Vector, también con registro ante las autoridades de Estados Unidos, y menos a los bancos corresponsales estadunidenses (como Pershing, LLC, subsidiaria de Bank of New York Mellon) que venían trabajando con sus pares mexicanos.

En la primera sanción que se aplica bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, en vigor desde el último año de la administración de Joe Biden, el Tesoro señala a CIBanco, Intercam y Vector de ayudar a lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva, que desde el 20 de febrero también son consideradas organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

CIBanco, Intercam y Vector han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo, señaló el Tesoro.

Scott Bessent, secretario de esta dependencia, describió a estas instituciones como piezas claves en la cadena de suministro de fentanilo.

Como parte de los documentos oficiales, con los que el Tesoro da 21 días a las instituciones financieras de su país a fin de prepararse para la prohibición, se señalan varias transferencias entre empresas chinas y mexicanas como parte de una supuesta asociación comercial que lleva a la producción de fentanilo y su tráfico a Estados Unidos. En algunos movimientos sí se presentan indicios delictivos, en otros sólo se criminaliza el comercio China-México.

Al dar cuenta de los hallazgos sobre cada una de las financieras mexicanas sancionadas, la FinCEN señaló que CIBanco ha sido fundamental en la facilitación de pagos en nombre de empresas con sede en México involucradas en la adquisición de precursores químicos para fines ilícitos. En particular lo acusa de ser socorrido por el cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el del Golfo para comprar precursores químicos a compañías chinas, lo mismo que para esconder sus recursos en Suiza.

Sucursales de CIBanco e Intercam en la Ciudad de México. Foto Afp

El Tesoro respalda su veto contra CIBanco en que de hecho, dado su tamaño y limitada presencia internacional, los servicios comerciales legítimos que ofrece estarían fácilmente disponibles a través de otras instituciones reguladas, un argumento que se repite a calca en las acciones contra Intercam y Vector.

En el caso de Intercam, la FinCEN presenta transacciones de comercio exterior en las que presume el tráfico de fentanilo para fines ilícitos, por cerca de 8 millones de dólares, pero también lo describe como una pieza fundamental en las operaciones de las mulas de dinero para repatriar fondos ilícitos a México en nombre de las organizaciones narcotraficantes; al menos 7 millones 100 mil dólares, todo como parte de la operación del CJNG.

Sin embargo, la sanción sólo aplica a Intercam en México, pese a que la empresa es propietaria de un banco con sede en Estados Unidos (Intercam Banco Internacional con constitución en Puerto Rico) y tiene otras subsidiarias: Intercam Futures, Intercam Wealth Management Group, Intercam Advisors e Intercam Securities.

Las subsidiarias de Intercam con sede en Estados Unidos quedan fuera del alcance de esta orden, recalca el documento del Tesoro.

En 2015, FinCEN informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre diversas actividades constitutivas de lavado de dinero, incluyendo transacciones procesadas por Intercam que implicaban compras sospechosas de cheques de caja en la frontera entre Estados Unidos y México, posible actividad en cuentas de canalización y posible lavado de dinero relacionado con el comercio.

En ese momento hubo sanciones y el hallazgo de más de una decena de delitos, sin que el caso llegara a más. Luego de esa primera alerta, FinCEN analizó las referencias a bancos y casas de bolsa mexicanos regulados entre 2022 y 2024, a partir de información reservada que le proporcionó la CNBV, e Intercam ocupó el primer lugar en el análisis ponderado por activos de actividad potencialmente ilícita en el sistema financiero mexicano.

En el caso de Vector, el Tesoro lo acusa de haber proporcionado servicios financieros en beneficio de los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Sin embargo, además de 17 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas a varias empresas con sede en China, lo señala de ser el canal para los sobornos que llegaron a García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.

Además de los millones de dólares en sobornos que el cártel de Sinaloa pagó a García Luna, FinCEN halló que entre 2013 y 2019, una empresa controlada por el ex secretario de Seguridad Pública realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares.