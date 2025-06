Cómo y dónde ver en vivo la jornada 3 del Mundial de Clubes: Fechas, horarios, partidos y canales, hoy miércoles 25 de junio

AS MÉXICO

La tercera y última jornada de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes de la FIFA se lleva a cabo. Poco a poco los clasificados a los octavos de final se van definiendo y los que ya están eliminados dejan Estados Unidos para regresar a sus países de origen para tomar unas merecidas vacaciones antes del comienzo de las ligas.

El Grupo E y el Grupo F serán los que tomen acción en este día 25 de junio, por lo cual Rayados de Monterrey será uno de los equipos que conozcan su destino en la competencia donde son el único equipo mexicano que tiene opciones de avanzar a la siguiente ronda.

En el caso de los Rayados enfrentarán al equipo japonés Urawa Red Diamonds. Aunque no depende completamente de ellos, deben ganar para poder aspirar a clasificar a la siguiente ronda; por otro lado, River Plate y el Inter Milán tendrán acción para definir al primer lugar de este sector E.

Por otro lado, en el sector F el Borussia Dortmund tiene las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de este torneo, pero deben derrotar a Ulsan Hyundai de Corea del Sur; en tanto, el Fluminense enfrenta al Mamelodi Sundowns, equipo que también podría ser clave para que los brasileños terminen como primer lugar de Grupo.

Este día solo cuatro equipos clasificarán a la siguiente ronda de este certamen, mientras que los otros cuatro tendrán que regresar a casa antes de tiempo, por lo que, a continuación, te dejamos la lista de los equipos que jugarán este día en el Mundial de Clubes.

Borussia Dortmund vs Ulsan Hyundai | 13:00 horas

Mamelodi Sundowns vs Fluminense | 13:00 horas

Urawa Reds vs Monterrey | 19:00 horas

Inter Milán vs River Plate | 19:00 horas