“No soy vocero de migrantes”, dice el DT de la Selección

El técnico mexicano Javier “El Vasco” Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana de futbol, quien en el pasado ha mostrado su cercanía con Felipe Calderón Hinojosa, se dijo “apolítico” esta semana al ser cuestionado en varias ocasiones sobre si respalda las movilizaciones de mexicanos en Los Ángeles en contra de las redadas y la cacería de migrantes que ha emprendido el Gobierno de Donald Trump.

“No soy portavoz de los mexicanos, soy entrenador de la selección mexicana. Le puedo dar un mensaje a todos los mexicanos que nos ven en el estadio, que nos ven en la televisión que ojalá seamos dignos representantes de su país, eso en cualquier situación y en cualquier parte del mundo”, dijo Aguirre previo al encuentro con Turquía como parte de la preparación de la Selección Mexicana en la Copa Oro que se llevará a cabo en Estados Unidos.

El seleccionado mexicano jugará, de hecho, este sábado en el SoFi Stadium en Inglewood, California, contra República Dominicana en su debut en la Copa Oro. De hecho, la Selección Nacional cambiará su hotel sede en Los Ángeles para este primer encuentro por “preocupaciones de seguridad” por las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana, según confirmaron fuentes a ESPN. El Tricolor encabezado por Javier Aguirre se hospedaría en la zona de Long Beach, con el fin de evitar algún conflicto en el área del centro de la ciudad. De acuerdo con información de AP, la Concacaf autorizó el cambio a un hotel aún no determinado.

La falta de respaldo que ha tenido Aguirre así como el seleccionado nacional ha recibido críticas, particularmente porque el conjunto mexicano ya no juega sus partidos de preparación e incluso amistosos en territorio nacional, sino en Estados Unidos en donde los mexicanos que radican en este país llenan los estadios para ver al equipo Tricolor. La última vez que la Selección jugó en México fue el 12 de octubre de 2024 en un encuentro contra el Valencia de España. Antes de ese encuentro, jugó el 21 de noviembre de 2023 en el Estadio Azteca, cuando venció a su similar de Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Pese a ello, ningún directivo, seleccionado ni el mismo Aguirre se han mostrado solidarios con los migrantes mexicanos que llenan los estadios a donde va el equipo nacional, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el exjugador Carlos Vela. “Quiero expresar mi más sincero apoyo y solidaridad. Los inmigrantes en California son gente trabajadora que merece respeto. No están solos”, escribió este miércoles Vela, quien hace unos días anunció su retiro del futbol profesional luego de una trayectoria en la que ganó la Copa Mundial sub 17 y la Copa Oro en dos ocasiones.

Aún cuando “El Vasco” Aguirre se ha dicho “apolítico” lo cierto es que en el pasado, particularmente en 1982, el jugador Javier Aguirre se asumía de izquierda e incluso respaldaba al Partido Socialista unificado de México (PSUM). Incluso, lideró la primera Asociación de Futbolistas Profesionales en los 90. A finales de esa década, el 15 de marzo de 1999, Aguirre fue uno de los organizadores del juego que sostuvieron una selección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y un equipo de exfutbolistas profesionales liderados por “El Vasco” en la cancha del estadio “Jesús ‘Palillo’ Martínez” de la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México.

Al paso de los años, Aguirre tuvo otra cercanía con la política, particularmente con el derechista Felipe Calderón Hinojosa, que gobernó el país entre 2006 y 2012. De hecho, Aguirre regresó a dirigir al conjunto nacional por un pedido directo de Calderón Hinojosa. “Mundial 2010, el Presidente Calderón le habló y le dijo ‘quiero que estés en la Selección”, narró esta semana a Fox Sports, su amigo y exfutbolista Carlos Hermosillo, quien fue director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con Calderón y posteriormente candidato fallido del PAN a diputado federal por el XVI Distrito Electoral Federal de Veracruz, con sede en la ciudad de Córdova. “Yo lo llevé a Los Pinos y no supe qué pasó hasta después porque yo me acuerdo que Javier Aguirre cuando llegamos a Los Pinos me dijo: ‘me dijo el Presidente que te quedaras afuera, que entrara yo solo’”.

Ya como técnico nacional de cara al Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre protagonizó un video como parte de la Iniciativa México que impulsaron las principales televisoras de México: Televisa y TV Azteca junto a un grupo de medios y que derivó en la firma del “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” con el cual la mayoría de la prensa acordó no reportar la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón en 2006.

Otro momento se dio cuando equiparó a Calderón con el Presidente sudafricano Nelson Mandela luego de haber comido con Calderón y su esposa, Margarita Zavala, en Los Pinos. “Sudáfrica apela mucho a eso, a su presidente, como en la película Invictus. Nosotros también estamos cubiertos en ese aspecto. Imagínate lo que es para los chavos compartir con la familia del presidente. A mí me ha tocado convivir con cinco presidentes distintos y siempre nuestras señoras y nuestros hijos lo ven por televisión, pero ahora fue muy emotivo. Una muy buen idea de la primera dama y del presidente invitarnos”, dijo Aguirre el 7 de mayo de 2010.

Hoy, las críticas se acumulan por la falta de respaldo a las protestas de migrantes frente a las redadas y la persecución de migrantes.