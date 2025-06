“¡Donald Trump tiene que irse!”, gritan manifestantes en EU

Excelsior

“¡Donald Trump tiene que irse!”, grita una muchedumbre bajo la lluvia en Nueva York, una de las muchas protestas de este sábado en Estados Unidos contra la política del presidente republicano antes de un desfile militar en Washington.

Los organizadores prevén casi 2 mil manifestaciones -bautizadas “Sin reyes”- contra Trump en los 50 estados del país, en la mayor movilización nacional desde que el magnate regresó a la presidencia en enero pasado. En Nueva York decenas de miles de personas con impermeables y paraguas de colores desfilaron por la Quinta Avenida bajo la lluvia, constató un periodista de la AFP.

Al son de tambores y campanas, la multitud coreaba “¡Ey ey, oh oh, Donald Trump tiene que irse!”.

Vikas y Maura Mehta, una pareja de médicos, acudieron con sus hijos.

“Es esencial para nosotros demostrar que la democracia sigue siendo fuerte en este país”, explicó Vikas, de 45 años. “El Estado de derecho, las instituciones educativas y científicas están amenazadas (…) es realmente un momento de inflexión en nuestro país”, añadió.

Muchos portan carteles contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un hombre se pasea con un montaje fotográfico de Marilyn Monroe con su célebre “feliz cumpleaños señor presidente”, que la actriz cantó en los años 60 al entonces presidente John F. Kennedy. Solo que esta vez saca el dedo (gesto obsceno con el dedo medio de la mano extendido).

A pocas calles de distancia, la marcha aún no ha comenzado pero Polly Shulman ha tomado la delantera, con un cartel en el que se lee “Protejamos la Constitución”.

Está indignada “por cómo esta administración está destruyendo los ideales de la Constitución estadunidense”.

Lo que más impacta a esta empleada de un museo de 62 años son “las deportaciones ilegales de residentes respetuosos de la ley que no hicieron nada malo y que tienen derecho al debido proceso, que están siendo secuestrados, desaparecidos y enviados a prisiones de tortura en países extranjeros”.

Desde marzo, el gobierno de Trump deportó a más de 250 migrantes a El Salvador, la mayoría por su presunta pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global. Casi todos permanecen recluidos en una prisión de máxima seguridad.

En Los Ángeles, escenario en los últimos días de protestas contra las redadas migratorias, los manifestantes permanecen estáticos frente a los edificios federales y abuchean a los agentes de la Guardia Nacional, desplegados por Trump en la ciudad en contra de la opinión del gobernador de California Gavin Newsom. “¡No son bienvenidos aquí!”, les gritan.

La multitud también corea “Vergüenza” y “¡Fuera ICE de Los Ángeles!” al pasar junto a los reservistas. Iris Rodríguez, de 44 años, explica que su familia llegó a Estados Unidos de forma ilegal.

“Si fuera mi madre, si fuera la década de 1980, esto es lo que le pasaría. ¿Cómo no iba a venir a apoyar a otras personas que aman a sus familias?”, declaró. “Tenía un poco de miedo (de protestar), pero me niego a tener demasiado miedo como para no venir”, contó.

En Houston, Texas, Matthew, un profesor de 34 años que no da su apellido, quiere que demócratas y republicanos “saquen (del poder) a este tipo porque se está comportando como un temerario”. Trump prometió responder a las protestas “con mucha fuerza” en caso de disturbios. Son “personas que odian a nuestro país”, dijo de los manifestantes.

La Casa Blanca aclaró posteriormente que “el presidente, por supuesto, está a favor de las protestas pacíficas”.