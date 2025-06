Día del Padre: Un llamado a cuidar la salud masculina, más allá de los regalos

Staff/RG

En el marco del Mes de la Salud Masculina, es momento de reconocer a los padres no solo como quienes proveen o guían, sino como ejemplos vivos de bienestar, fortaleza personal y cuidado propio.

Realizar chequeos preventivos y seguir las recomendaciones médicas permite detectar enfermedades en etapas tempranas, hacer tratamientos más efectivos, reducir gastos a largo plazo y, sobre todo, aumentar las probabilidades de disfrutar una vida más larga y de mejor calidad.

La conmemoración a los padres es mucho más que presentes, reuniones familiares o una parrillada. Es una oportunidad para reflexionar sobre el bienestar integral de los hombres, recordándoles que cuidar su salud física, mental y emocional no es solo un acto personal, sino un regalo invaluable para sus familias. Coincidiendo con el Mes de la Salud Masculina, este momento nos invita a reconocer a los padres no solo como proveedores o figuras de autoridad, sino como modelos de vida saludable, resiliencia y autocuidado.

Numerosas investigaciones han demostrado que muchos hombres suelen posponer o evitar las visitas médicas. Las razones varían: algunos creen que pueden manejarlo solos, otros sienten miedo ante la posibilidad de recibir malas noticias, y algunos consideran que buscar atención es una señal de debilidad. Sin embargo, lo cierto es que cuidar de la propia salud es una muestra de fortaleza y responsabilidad personal.

David Montalvo, Médico Bariatra y especialista en Medicina Cannábica, advierte que a partir de los 30 años los hombres enfrentan cambios hormonales naturales que desaceleran el metabolismo. Si no ajustan su dieta y nivel de actividad física, este cambio puede traducirse fácilmente en aumento de grasa corporal, con el consecuente riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Ante este escenario, el especialista subraya la importancia de adoptar hábitos saludables: cuidar lo que comemos, mantenernos en movimiento y fortalecer una actitud mental positiva. Estos tres pilares no solo ayudan a mantener un peso adecuado, sino que también son claves para una vida larga, activa y plena.

“Programar los chequeos preventivos y seguir las recomendaciones médicas no solo permite detectar enfermedades en etapas tempranas, cuando son más fáciles de tratar, sino que también puede ayudar a evitar gastos médicos mayores en el futuro. Más importante aún, puede marcar la diferencia entre vivir con calidad y prolongar la vida”.

Claves para ser un papá fuera de serie

Alimentación balanceada. Evitar azúcares y harinas refinadas, hacer tres comidas principales al día con dos colaciones, comer despacio y mantenerse hidratado con agua simple

Incorporar actividad física. Ejercicios sencillos como lagartijas y saltar la cuerda son suficientes para empezar, mostrando a los hijos que la fuerza y el bienestar se construyen día a día.

Buscar apoyo profesional. Un bariatra puede orientar sobre cómo perder peso sin riesgos, mantenerlo estable y adaptar la alimentación a cada etapa de la vida, evitando los efectos negativos de las fluctuaciones constantes de peso.

Cuidar la imagen personal. Ser un modelo de higiene y presencia: uñas limpias, ropa cuidada, dientes sanos, visión revisada y, en general, un aspecto que inspire a los hijos a replicar buenos hábitos.

“No solo en la fecha del Padre, sino todos los días, celebremos a los hombres que se esfuerzan por crecer, mejorar y dejar a su familia un legado de bienestar y buenos hábitos. Siempre es buen momento para comenzar: cuidar lo que comen, mantenerse activos, trabajar con entusiasmo y descansar lo necesario. Invertir en su salud no solo les permitirá vivir más tiempo, sino vivir mejor, disfrutando de cada etapa con quienes más quieren. Ese es, sin duda, el mayor regalo que pueden ofrecerse a sí mismos y a su familia”, expresa el especialista.

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica.

Cuenta con un diplomado internacional en aplicaciones clínicas con Medicina Cannábica por el IIEMED (Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva), en el cual imparte cursos y talleres especializados en Medicinas Tradicionales y Complementarias.