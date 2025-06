Lluvias y viento afectaron conjunto habitacional Arcoiris en San Pedro Cholula

Desde Puebla

El ayuntamiento de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía que, derivado de las recientes lluvias y fuertes vientos, se presentaron afectaciones en el interior del conjunto habitacional Arcoiris:

– Un pino de tamaño considerable cayó sobre cables eléctricos, dejando sin energía a una parte del conjunto.

– En otro punto del mismo fraccionamiento, el desgaje de un pino provocó la caída de una rama sobre cables de mediana tensión. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual retiró la rama y logró restablecer el 80% del suministro eléctrico.

– En el costado derecho del conjunto, otro pino y un árbol de granado se desgajaron, lo que provocó el colapso de un tramo de la barda perimetral, cayendo sobre un vehículo estacionado. El propietario del automóvil, junto con otros vecinos, solicitó que no se realizaran maniobras de retiro hasta que sus aseguradoras concluyeran la revisión correspondiente.

– No se reportan afectaciones a departamentos ni bloqueos en las vialidades internas del conjunto.

Tras el reporte, personal de Protección Civil y de Servicios Públicos acudieron de inmediato al lugar, acordonando la zona afectada y verificando que no existiera riesgo para los habitantes. Asimismo, se realizó la revisión del cableado eléctrico dañado, concluyendo que no representaba peligro para los residentes. Las labores del personal municipal concluyeron a las 2:40 AM.

Esta mañana continuarán los trabajos de retiro de árboles y ramas, así como la limpieza y remoción de escombros, a cargo del personal de Parques y Jardines e Infraestructura.