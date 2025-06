“Cantarte” Con el Corazón Agradecido: tres privilegiadas voces interpretando temas icónicos de todos los tiempos

Por Mino D’Blanc

El barítono Alfredo Martínez Vázquez, la soprano Mariana Garci-Crespo y el tenor Alan Pingarrón en un solo concierto.

Acompañados por la Orquesta Iberoamericana dirigida por la maestra Lizzi Ceniceros.

Sábado 21 de junio, 19:00 horas, Auditorio del Colegio Benavente.

“Cantarte” Con el Corazón Agradecido es un espectáculo creado y producido ejecutivamente por el talentoso Alfredo Martínez García, CEO de “One Production Mx”, empresa operadora de tan significativo concierto en el que tres voces privilegiadas se fusionan con la maestría ejecutoria de la Orquesta Iberoamericana, fundada y dirigida por la experimentada y reconocida Lizzi Ceniceros.

El barítono Alfredo Martínez Vázquez, la soprano Mariana Garci-Crespo y el tenor Alan Pingarrón son los tres artistas con indudable trayectoria y reconocimiento internacional, quienes a través de un repertorio muy bien seleccionado llevan a los espectadores a un recorrido por lo mejor de las grandes obras de la música barroca, clásica y romántica, así como de las canciones populares e importantes no solo en español, sino del repertorio mundial.

Un momento histórico será cuando sean interpretadas algunas de las canciones más emblemáticas de la mundialmente famosa Estudiantina La Salle de Puebla, en conmemoración y como un reconocimiento y homenaje a sus 60 años de impecable trayectoria artística que se cumplieron en el pasado mes de noviembre. El barítono Alfredo Martínez Vázquez, quien fue fundador y es presidente vitalicio de dicha Estudiantina, será el que interprete dichas canciones acompañado por un coro dirigido por el ingeniero Emilio Antonio Contreras González y que está conformado por algunos de los integrantes que han formado o forman parte de tan importante agrupación que ha llevado el nombre de Puebla y del Lasallismo muy en alto no solo en giras a nivel nacional, sino a nivel internacional.

Gran expectación ha causado en todos los sectores no solo de la sociedad poblana, sino a nivel nacional este concierto sin precedentes, que también tiene una causa benéfica, ya que parte de lo recaudado será para apoyar a niñas y niños de bajos recursos que están estudiando música.

-Sobre los artistas:

Lizzi Ceniceros (Directora de la Orquesta Iberoamericana): es una de las mujeres mexicanas de mayor trascendencia en el campo de la dirección orquestal en la actualidad. Fundadora y directora de la Orquesta Iberoamericana.

Fundadora y directora de la Orquesta Juvenil Salesiana, socia fundadora y directora de Consejo de Grupo Empresarial Contrapunto. Cofundadora de la fundación Proyectos y Arte por Iberoamérica. Directora de la Orquesta Contrapunto México, orquesta que ha participado en el Festival Eurochestries en Quebec, Canadá en el año 2016​, y en Jonzac, Francia en el año 2018.

Estuvo al frente de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México del año 2016 al año 2018​.

Como director invitado ha dirigido la Banda de Conciertos de Limón en Costa Rica, la Banda de Conciertos de Alajuela en Costa Rica, la Orquesta Sinfónica de El Salvador​ junto con solistas y el Coro Nacional con la Novena Sinfonía de Beethoven​como también a la Orquesta de cámara de Rímini, en Italia, y a las Orquestas Juveniles del Sistema de Coros y Orquestas de El Salvador​.

Es embajadora de la Federación Eurochestries, una de las federaciones de mayor importancia de encuentros de orquestas juveniles en el mundo​. Ha recibido muchos premios y reconocimientos como el Premio México en tus manos, el premio Batuta, Medalla a la trayectoria profesional, Premio Nacional de la Mujer 2020, y premio mujer del año, 2019 y 2020. Participó en el 2019 como actriz de reparto (director de Orquesta) en el cortometraje “Nimic” al lado de Matt Dillon, dirigido por Yorgos Lanthimos. Filántropa, y promotora del arte en todos los segmentos de la sociedad. Forma y dirige desde el año 2002 el Coro del Internado Infantil Guadalupano como labor social.

Alfredo Martínez Vázquez (Barítono): nació en la ciudad de Puebla en el año 1938.

Inició sus actividades artísticas a los 10 años de edad, como solista en el Coro Infantil del Colegio Benavente La Salle. Además, estuvo involucrado en diversas actividades culturales como Poesía y Declamación, ganando concursos estatales durante su proceso de aprendizaje escolar en el Colegio. A los 28 años tomó como mentor musical al maestro Isauro Cantú Pinaud, haciendo estudios de ópera. Ganó el “Concurso Nacional Fanny Anitúa” de arias de Ópera en la Sala Chopin en la Ciudad de México.

A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con artistas como Pedro Vargas “El Tenor Continental”, quien lo invitó a lanzarlo profesionalmente en España.

Ha realizado presentaciones en lugares emblemáticos como la Sala Manuel M. Ponce en el icónico Palacio de Bellas Artes, en el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca, así como en los lugares más importantes para el Arte y la Cultura en su natal Puebla, así como en toda la república mexicana.

Miembro fundador en 1964 de la mundialmente famosa Estudiantina La Salle de Puebla, misma de la que ha sido presidente desde el año 1965 y con la que ha grabado cerca de una decena de discos y ha realizado giras internacionales.

En el mes de febrero del presente año recibió de manos del internacional grupo Los Socios del Ritmo y de One Production MX un reconocimiento por su gran labor como presidente de dicha Estudiantina y por salvaguarda y difundir la música de dicho género.

Mariana Garci-Crespo (Soprano): nació en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Puebla. Continuó en la Escuela Kent en Connecticut, Estados Unidos, en donde siguió su preparación en canto lírico con la maestra Sophia Albrecht. Por motivos económicos, tuvo que interrumpir a los 17 años de edad sus estudios y regresó a México para trabajar como músico de estudio para Universal Discos, en donde trabajó con personales renombradas a nivel mundial como Shakira, Dolores O’Riordan, entre otras y con las que realizó giras nacionales e internacionales participando en festivales emblemáticos de música como el de Viña del Mar en Chile o el Ruido Fest en Chicago, Illinois.

Grabó su primer disco en Nueva York con su grupo Aurora y la Academia, también producción de Universal Discos y con quienes trabajó durante tres años.

Su éxito en el mundo de la música pop no la hizo olvidar sus raíces y pasión por el escenario y el canto clásico, por lo que reunió todos sus ahorros y regresó a la Unión Americana para continuar sus estudios. Viajó a Seattle para estudiar música y lingüística en la Universidad de Washington y Bellevue Community College.

Recibió la beca de canto e interpretación de la Asociación de Guilbert and Sullivan para Jóvenes Talentos. A la par, hizo su debut en la Ópera de Bellevue y Civl Light

Ópera, en papeles como La Reina de la Noche de “La Flauta Mágica” de Mozart, Mabel en “Piratas de Penzance” de Gilbert Y Sullivan, Olympia de “Los Cuentos de Hoffmann” de Jacques Offenbach.

A la vez perfeccionó sus idiomas y su técnica vocal con la maestra sueca Britt Bern. Después de completar sus estudios en Washington, viajó a Los Ángeles para estudiar con Juliana Gondeck y el coach Rakefet Hak en la Universidad de California.

Continúo persiguiendo sus sueños, por lo que viajó a Europa para estudiar en Viena, Austria, considerada la Capital Mundial de la Música. Hizo su debut internacional como Adele en “Die Fledermaus” de Johan Strauss, en el Teatro del Palacio de Schönbrunn, Viena. Su talento y su impresionante calidad interpretativa la ha llevado a presentarse en el Bunkamura Orchad Hall en Tokio, Japón.

Su repertorio incluye rolles como Norina de “Don Pasquale” de Donizetti, Amina de “La Sonnambula” de Bellini, Musetta de “La Boheme” de Puccini, Zerbinetta de “Ariadne auf Naxos” de Richard Strauss, entre otros.

Del 2008 al 2020 fue solista y formó parte del Ensamble de la Iglesia de San Carlos y del Theatre an der Wien, así como de la Opera de Cámara de la ciudad de Viena. Ha tenido la oportunidad de presentarse junto a personalidades como Placido Domingo y Cecilia Bartoli. Ha trabajado con conductores como Gustavo Dudamel, Rene Jacobs, Nikolas Harnoncourt, Riccardo Muti, Claudio Abbado, entre otros.

En el 2020, a raíz de la pandemia, volvió a su ciudad natal y decidió establecerse para continuar haciendo música y para apoyar instruyendo Belcanto a las nuevas generaciones. Actualmente es una de las solistas del coro y ensamble Ardente Consort, dirigido por Radek Matreka.

Alán Pingarrón (Tenor): nacido en México es reconocido a nivel mundial por sus interpretaciones en los más importantes teatros y festivales del país.

Es invidente de nacimiento por lo que no de los retos que enfrentó en su carrera fue la transcripción musical al sistema de lectura Braile. Al no existir las herramientas necesarias para realizar transcripciones de esa naturaleza no solo en la capital del país, sino en toda la república mexicana, le fue necesario pedirlas al extranjero.

Desde pequeño demostró un gran interés por la música. Comenzó sus estudios bajo la dirección del profesor Rodolfo González, formando parte del coro Belén en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la cual después fue director adjunto. Durante sus estudios de la sección primaria perteneció al coro en donde recibió asesoría del profesor Pedro Heredia.

En el año 2001 continúo su preparación bajo la tutela de Leonardo Mortera. Dos años más tarde ingresó a la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde estudió la Licenciatura en Canto con el maestro Rufino Montero. Al terminar sus estudios en Licenciatura fue galardonado con la Medalla Gabino Barreda.

Ha realizado interpretaciones como solista en numerosos recitales y conciertos. Algunas de sus conciertos escolares como solista tenor incluyen la “Misa de Credo” de Mozart, “Misa Solemne de Santa Cecilia” de Gounod, la ópera “El Matrimonio Secreto” de Cimarosa, el Festival “Ángel Esquivel”, el “Concurso Francisco Araiza” en el que obtuvo el segundo lugar, el Primer y Segundo “Encuentro Universitario de la Canción Mexicana” con la profesora Verónica Murúa y el “Concierto Homenaje al Tenor Francisco Araiza”.

En el año 2010 fue concursante del reality show “Ópera Prima en Movimiento”, En 2016 participó en “Operalia”, el concurso internacional creado y organizado por el tenor Plácido Domingo. En 2019 participó en la inauguración del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac junto a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por el maestro Rocío Macías y el Coro Polifónico del Estado de México. En el 2021 y 2022 participó en la Royal Opera House en las producciones de las óperas “La Flauta Mágica”, “Sansón y Dalila” y “Madame Butterfly”.