Por Mino D’Blanc

“Lejos estamos mejor” es el nuevo sencillo de Eden Muñoz, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Fiel a su intensidad, el artista originario de Los Mochis, Sinaloa, invita a ponerle punto final a una relación, a través de esta canción de desamor y ruptura, que es un oasis musical en medio del luto de un desenlace difícil en el que se tomó la iniciativa.

La letra de “Lejos estamos mejor” es contundente, directa y liberadora. Es una balada poderosa de desamor que transforma la tristeza en fortaleza y manda un mensaje de amor propio: “se vale estar lejos si eso nos ayudará a sanar las heridas”. Literariamente la canción es honesta y profundamente emocional. Eden Muñoz narra con madurez el cierre de un ciclo, dejando atrás el dolor y abrazando el crecimiento personal. No busca culpables, sino razones y conecta con todas y todos lo que han aprendido de que a veces el amor también significa soltar. Es sanación sentimental pura, de la mano de decisiones complicadas que hacen ver al escucha que a veces es mejor dejar ir.

Al respecto, el reconocido cantante y compositor aseveró en su cuenta oficial de Instagram: “es la canción de los que decidimos ya no aguantar. La rolita viene siendo como el curita para esa herida, y ya ha dejado de ser mía; pasa a ser de todos los que un día decidieron soltar y decir ya no más”, a la vez de que aconsejó a sus seguidores: “si tú todavía estás ahí dudando, pensando si sigues o no, escucha esta canción, porque a veces lo que más te duelo es lo que te libera”.

Eden Muñoz continúa fuertemente con más fechas de su tour “Como en los viejos tiempos”. Tras anunciar el sold out de su concierto para el 7 de noviembre del presente año en el icónico Auditorio Nacional en la Ciudad de México, acaba de dar a conocer un segundo show programado para el día 8 de ese mismo mes.