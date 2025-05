Bienestar integral para Mamás: nutrición, movimiento y apoyos naturales para la salud

Staff/RG

Una madre saludable es aquella que se prioriza, que encuentra equilibrio entre su bienestar y el amor que brinda a los demás. Hoy más que nunca, su salud debe ocupar un lugar central en su vida. La incorporación del CBD como parte de una rutina integral puede ser una herramienta valiosa para mejorar su calidad de vida y alcanzar un estado de plenitud y bienestar.

El mayor deseo de toda madre es disfrutar de buena salud todo el año. Solo así puede tener la energía y la fortaleza necesarias para acompañar a su familia, desarrollarse profesionalmente y cumplir con sus múltiples responsabilidades diarias. La salud no es solo la ausencia de enfermedad. Para muchas mujeres, este bienestar varía según la etapa de la vida en la que se encuentren, y se relaciona profundamente con su equilibrio emocional, hormonal y reproductivo.

Para que las mujeres-madres trabajadoras mantengan su salud y se mantengan activas, se recomienda una combinación de estrategias que incluyan cuidado de la salud mental, actividad física regular y una dieta balanceada. En este camino hacia una mejor calidad de vida, el uso responsable y supervisado de cannabis medicinal también se ha convertido en un gran aliado. Gracias a sus propiedades terapéuticas, puede ayudar a aliviar dolores crónicos, reducir la ansiedad, mejorar el sueño y apoyar el equilibrio hormonal.

“Cada vez más mujeres encuentran en esta alternativa una herramienta efectiva para cuidar su salud integral de forma natural y sostenida. Sentirse bien es el mejor regalo que una madre puede recibir. Y hoy, gracias a los avances en medicina, a un enfoque más compasivo hacia la salud femenina, y a entornos laborales que promueven el bienestar, es posible lograrlo”, informa el Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica.

Parte fundamental de ese bienestar está en su alimentación, y por ello es clave que aprenda a balancear su menú diario, tanto para ella como para su familia. Incluir alimentos frescos y propios de cada estación fortalece el sistema inmunológico y ayuda al cuerpo a adaptarse mejor a los cambios de clima, reduciendo el riesgo de enfermedades.

Una madre que come de manera saludable se convierte en una guía natural para sus hijos y su pareja. Fomentar hábitos positivos en casa no solo educa en nutrición, sino que también previene problemas como el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades crónicas. Establecer un programa personalizado de alimentación y ejercicio, evitar el sedentarismo prolongado y ser constante en los buenos hábitos tiene un impacto profundo y duradero en la salud de toda la familia.

“Nuestro cuerpo se construye cada día con lo que comemos. Una alimentación de baja calidad genera una salud frágil y abre la puerta a padecimientos como obesidad, diabetes, hipertensión, e incluso ciertos tipos de cáncer. Por eso, comer con moderación y constancia no es una dieta, es una forma de vida”, señala un especialista. “Desde hace unos años, existen herramientas naturales que pueden complementar el cuidado diario de las madres. Tal es el caso del cannabis medicinal que, bajo supervisión médica, ha demostrado ser una opción segura y efectiva para mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés, aliviar dolores crónicos y promover un mejor equilibrio hormonal. Cada vez más mujeres recurren a esta alternativa para mejorar su bienestar emocional y físico, sin efectos secundarios nocivos y con beneficios reales en su calidad de vida”.

Para contrarrestar el impacto del estrés, para ayudar a conciliar el sueño reparador y para tener una mejor concentración en el trabajo intelectual, es suficiente con una dosis baja de Cannabidiol (CBD) de 5mg cada día. Es importante resaltar que, para este fin, la mejor vía de administración es en forma de gotas sublinguales, pues permite una rápida absorción del ingrediente activo y un control preciso de la dosis.

Una dosis baja de CBD administrada por dos semanas en adelante, ayuda a reducir el apetito y es un coadyuvante de origen natural cuando se busca la reducción de peso corporal. Además de reforzar el sistema inmunológico y mejorar las defensas contra el ataque de una amplia gama de virus (como los Coronavirus), otro beneficio que brinda el CBD a dosis bajas, es reducir el tiempo de recuperación durante la práctica deportiva, lo que ayuda a alcanzar sus metas en menor tiempo y a mejorar el desempeño muscular durante el entrenamiento.

Recomendaciones clave:

Evita picar todo el día si trabajas desde casa. Establece tres comidas principales y dos colaciones saludables.

Si trabajas fuera, elige opciones caseras. Evita productos ultraprocesados y lleva contigo fruta o snacks nutritivos.

Planea tu menú semanal. Esto te ayudará a mantener una alimentación equilibrada y económica para ti y tú familia.

Equilibra ingesta y gasto calórico. Mantente activa para liberar estrés, oxigenar tu cuerpo y envejecer con vitalidad.

Consulta a un especialista. Un médico bariatra puede ayudarte a establecer un plan realista y adaptado a tus necesidades.

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica.

Cuenta con un diplomado internacional en aplicaciones clínicas con Medicina Cannábica por el IIEMED (Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva), en el cual imparte cursos y talleres especializados en Medicinas Tradicionales y Complementarias.