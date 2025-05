La industria de autopartes en México maniobra ante los nuevos retos regulatorios para la exportación

Staff/RG

Las autopartes mexicanas que cumplen el T-MEC no pagarán aranceles al cruzar la frontera norte, puesto que serán consideradas como de origen estadounidense en los esquemas de compensación del sector automotriz.

México es el cuarto mayor exportador de partes automotrices en el mundo, así como el cuarto mayor exportador de vehículos a nivel global.

México exportó 809,674 unidades (775,866 vehículos ligeros y 33,808 vehículos pesados) en el primer trimestre de este año. 8 de cada 10 fueron a Estados Unidos.

Frente a mayores exigencias regulatorias y presiones comerciales, la resiliencia financiera se vuelve tan estratégica como la capacidad productiva.

El sector de autopartes mexicano, junto con el automotriz, celebraron las recientes instrucciones de la U.S. Customs and Border Protection que exentan de aranceles a las piezas automotrices originadas en México y Canadá que cumplen los requisitos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC): las autopartes mexicanas no deberán pagar aranceles al cruzar la frontera norte puesto que serán consideradas como de origen estadounidense en los esquemas de compensación del sector automotriz. Esta concesión genera cauto optimismo entre las empresas exportadoras debido a la oportunidad que presenta esta exención, a la que no obstante se suma el potencial impacto operativo y económico que pudiera resultar algún ajuste posterior, señala MUNDI, compañía de tecnología financiera que capitaliza oportunidades de exportación.

México es el cuarto mayor exportador de partes automotrices en el mundo, así como el cuarto mayor exportador de vehículos a nivel global, sólo superado por Alemania, Japón y el propio Estados Unidos, de acuerdo al reporte Mexican Automotive Industry [updated for 2025] de la firma consultora PRODENSA.

México es un actor clave de autopartes en la región de Norteamérica, ha crecido un 140% desde 2010 y se proyecta un crecimiento de 3.35% para este año, continuando como principal proveedor de autopartes para Estados Unidos.

La producción de autopartes superó los $113,199 millones de dólares entre enero y noviembre de 2024, un crecimiento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Industria Nacional de Autopartes.

Durante el primer trimestre de este año, México exportó 79.79% de su producción de vehículos ligeros y pesados: se fabricaron 1,014,796 vehículos de los cuales se comercializaron 809,674 unidades (775,866 vehículos ligeros y 33,808 vehículos pesados) –8 de cada 10 de estos vehículos tuvieron a Estados Unidos como destino.

Sin embargo, la exportación total de vehículos se redujo 6.7% con respecto al mismo trimestre del año pasado, según los Registros Administrativos de la Industria Automotriz de Vehículos del INEGI, como resultado de la incertidumbre global en el sector y la presión regulatoria creciente con el país vecino.

“La nueva normativa de origen puede añadir varias capas de complejidad y costos sin precedentes para el sector de autopartes y la industria automotriz en México. Frente a mayores exigencias regulatorias y presiones comerciales, la resiliencia financiera se vuelve tan estratégica como la capacidad productiva –especialmente para aumentar la rentabilidad y la competitividad, mitigando los imprevistos”, explica Sebastián Kontarovsky, cofundador y Chief Operations Officer de MUNDI.

A pesar de estos retos comerciales, el sector automotriz mexicano está perfilándose para aprovechar las oportunidades emergentes en el sector, como los ajustes en las normativas ambientales globales que endurecerán los estándares de emisiones de automóviles a partir de 2026, así como la creciente innovación en vehículos ligeros por el avance de la tecnología de eléctricos e híbridos –dichas tendencias tienen el potencial de dinamizar a todo el sector en México, incluyendo la industria de autopartes.

Ante este panorama, la compañía especializada en financiamiento para exportación enfatiza que el acceso a liquidez ágil y oportuno puede llegar a ser un factor de supervivencia para las empresas en México. La falta de flujo de efectivo podría forzar a las compañías a ralentizar su producción, postergar inversiones cruciales en innovación y, en última instancia, perder terreno ante competidores internacionales con menores barreras regulatorias.

Empresas mexicanas de fabricación de autopartes, como Peasa Autopartes (PAPSA), están ya explorando sus opciones. “PAPSA se ha posicionado como un líder en el mercado global al ofrecer una gama de servicios de soldadura (GMAW, GTAW, RSW, PW), procesos de estampados con prensa, doblado, formado, corte láser de tubos y perfiles –para compañías como Nissan, GM, Volkswagen, Mazda, Toyota, entre otras. Sin embargo, los recientes cambios regulatorios nos obligan a ser aún más eficientes en nuestros procesos, a invertir en tecnología y asegurar una gestión impecable de nuestro flujo de efectivo, para seguir ofreciendo los más altos estándares de calidad”, comenta Ricardo Navarrete-Gómez, New Business and Quality Manager de Peasa Autopartes.

Kontarovsky añade: “si bien el sector de autopartes ha demostrado una notable capacidad de adaptación y una alta calidad en su producción –sabiéndose integrar en las cadenas globales– esta nueva carga burocrática y arancelaria exige soluciones financieras innovadoras para que las empresas mantengan su dinamismo y cuenten con la capacidad de explorar nuevos horizontes comerciales”.

Aún cuando los productos especializados de Peasa Autopartes, esenciales para los sistemas de dirección, frenos y suspensión automotriz, han destacado en la cadena de suministro nacional de partes para automotriz, ahora deben cumplir con estándares de origen y calidad mucho más estrictos por las recientes regulaciones arancelarias.

“Desde hace más de 35 años, hemos impulsado el futuro de la industria automotriz, sin embargo, en este nuevo contexto comercial, el acceso a soluciones financieras flexibles y rápidas se ha vuelto un aliado estratégico fundamental para preservar la competitividad y la capacidad de respuesta de PAPSA ante la creciente demanda del mercado global”, comenta Navarrete-Gómez.

Tanto la industria de autopartes como el sector automotriz, se encuentran en un punto de inflexión histórico. Si bien su trayectoria exportadora ha sido exitosa, las nuevas exigencias regulatorias y comerciales imponen retos que podrían erosionar su rentabilidad si no se actúa con agilidad. La liquidez oportuna, la eficiencia operativa y la innovación estratégica serán factores críticos para sostener y expandir su liderazgo en el comercio internacional.

La solidez de las autopartes mexicanas ha sido construida sobre eficiencia y calidad, así como por su integración en las cadenas globales. Las empresas que inviertan hoy en resiliencia financiera, tecnologías de trazabilidad y diversificación de mercados estarán mejor posicionadas para capitalizar la renovación industrial que posiblemente traerá consigo los ajustes en la demanda global.

“Creemos que esta coyuntura representa una oportunidad estratégica para diversificar mercados; nuestro rol en MUNDI es asegurarnos que las empresas exportadoras en México cuenten con la liquidez necesaria para seguir creciendo en esta nueva realidad y en la que pueda venir”, cierra Kontarovsky.

MUNDI es una compañía del sector tecnológico-financiero que impulsa empresas en México a escalar sus negocios de exportación con servicios de financiamiento. Especializada en comercio internacional para todo tipo de exportadores, ha colaborado con más de 500 empresas para facilitar transacciones desde México a casi 60 países por más de mil millones de dólares en sus 5 años de operación.

MUNDI cuenta con el respaldo de Inversores y Aliados de categoría mundial: J.P. Morgan, Allianz, svb (a division of First Citizens), USV, Haymaker Ventures, FJ Labs, GMO, upper 90 y Base 10.