Violencia y pobreza, motivos de migración en niñez latinoamericana

EL VALLE

Al año, 137 mil niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica migran de sus países de origen hacia la frontera norte de México, los motivos que los llevaron a tomar dicha decisión son: escapar de la violencia, pobreza y desplazamientos locales.

Durante la presentación de la investigación “Niñez no acompañada: riesgos y violencias en la ruta migratoria por México”, realizada por las organizaciones Save The Children y Plan International, es necesario seguir reforzando las medidas de protección para la niñez migrante que llega de otros países de Latinoamérica, con el objetivo de garantizar que no caigan en situaciones de vulnerabilidad.

Dicho estudio, basado en 155 testimonios, reveló que la frontera entre México y Estados Unidos sigue siendo un lugar inseguro, por tal motivo exhortaron a las autoridades mexicanas a fortalecer el sistema de protección de la niñez, particularmente en demarcaciones como Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas y Tijuana, Baja California.

Dicho estudió, señaló que la niñez migrante también se enfrenta a casos de discriminación, xenofobia, sobrepoblación de albergues y falta de acceso a la educación.Y eso no es todo, ya que, en el caso de las niñas, son el sector más vulnerable a la violencia, explotación sexual, trata y reclutamiento forzado por parte de grupos armados.

Entre los casos más comunes, se encuentran con la separación familiar ya que durante el trayecto es más probable que haya deportaciones, fallecimiento de la madre o del padre, secuestros, así como pérdidas de familiares.

Ante dicho panorama, ambas organizaciones sociales pidieron. redoblar esfuerzos de protección de la niñez con miras a garantizar su acceso a la educación y a la atención en salud mental, así como ofrecer alternativas de alojamiento dignas, especialmente para las niñas.