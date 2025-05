Cruz Azul avanzó a Semifinales tras derrotar a León; se medirá contra América

MEDIO TIEMPO

La Máquina se metió a las Semifinales del Clausura 2025 tras imponerse 5-3 en el marcador global al León.

Cruz Azul otra vez se medirá con el América por el boleto a la final de la Liga MX. Otra vez en la Liguilla. Otra vez en el Estadio Ciudad de los Deportes. Otra vez en la Semifinal.

Cómo pasó hace unos meses, La Máquina volverá a enfrentarse a su némesis, ése, en el que en un partido cargado de polémicas lo eliminó de la Fiesta Grande y le quitó la oportunidad de buscar su décimo título.

Ese resultado fue un parteaguas para Cruz Azul, que al final cambió de técnico, el que los había enamorado y con quien parecía iba a ser campeón.

Ahora, de la mano de Vicente Sánchez, La Máquina echó a León y ya está en la Semifinal. El uruguayo ya eliminó a las Águilas en la Concacaf y ahora quiere su revancha en la Liga.

Kevin Mier fue el factor

León se cansó de fallar. Tuvo el control del partido, tuvo la posesión de la pelota y generó oportunidades de gol, pero falló en la contundencia.

Pieza clave también fue Kevin Mier, el arquero de Cruz Azul, que evitó en muchas ocasiones el gol de la Fiera.

Las malas noticias llegaron para Cruz Azul por una lesión. Andrés Montaño fue titular, luego del doblete en el partido de ida, pero no estaba al cien y salió con cinta kinesiológica y en una jugada en la que trató de recuperar el esférico se le atoró la pierna y se resintió de la rodilla, por lo que tuvo que salir de cambio. El joven Amaury Morales fue el elegido para entrar en su lugar.

Cruz Azul intentó tener la pelota y asegurar su boleto a la Semifinal. Ignacio Rivero dio el primer aviso con un disparo que Blanco se quedó sin problemas.

¿Cómo fue el gol de Nacho Rivero?

Cuando más ofensivo era León, llegó el descuento para La Máquina. Jorge Sánchez, quien no había aparecido en el partido, se incorporó al ataque y mandó el centro, que peinó Rivero para para Rotondi; el argentino hizo el cambio de juego para Sepúlveda que estaba en segundo poste, el atacante celeste la volvió a meter al área y ahí llegó el capitán para mandarla al fondo.

El estadio explotó, pues parecía que la sería estaba aniquilada, pero León quería decir otra cosa. Alfonso Blanco despejó largo para Cádiz, que aprovechó su velocidad y dejó atrás a Erik Lira, avanzó y disparó con potencia para poner el 1-1.

Andrés Guardado continuó con los gritos para su compañeros. Les pedía que fueran más inteligentes y que conservaran la calma.

En el completo, Cruz Azul fue más inteligente. Sabía que tenía que poner el reloj a su favor y también tenía que jugar con la desesperación visitante; rival que no se rindió tan fácil.

John Mendoza recibió el esférico y quedó mano a mano con Kevin Mier. El arqueo celeste salió a achicar y aunque no se quedó con el esférico sí ayudó a desviarlo y a evitar el peligro.

Las cosas no le salían a Eduardo Berrizo, quien tuvo que hacer modificaciones en busca de ese gol que los metiera al partido. Dentro de los cambios que hizo el técnico argentino fue la salida de Andrés Guardado, quien está por decirle adiós a las canchas.

¿Cómo fue el autogol de León?

La desesperación visitante se vio reglada en el complemento. Amaury Morales desbordó al área, donde ya esperaba Rivero, pero antes de que el capitán cementero conectara el balón, Rodrigo Echeverría se barrió, con la intención de mandarla a tiro de esquina, pero para su mala fortuna, terminó mandó el balón al fondo de su propia portería.

Vicente Sánchez también hizo algunos cambios y mandó a la cancha a Luka Romero y sacó a Lorenzo Faravelli.

Los errores visitantes no terminaron ahí. Romero intentó desbordar por el costado derecho, pero no lo hizo con eficacia y la mandó para afuera. Enseguida, León reinició el partido en corto, Blanco mandó un pase corto para su defensa, quien le revolvió el balón a su arquero, pero Alfonso no se dio cuenta que Sepúlveda estaba detrás suyo y le intentó robar el balón. Para su fortuna, el atacante celeste no lo hizo bien y se perdió el tercer gol para su equipo.

Así, par Semifinales se cerró una serie más del Clásico Joven, una espina que tiene que sacarse Cruz Azul.