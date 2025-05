Dónde ver hoy miércoles 7 de mayo los partidos de Champions, Liga MX y Libertadores

MEDIO TIEMPO

Este miércoles estará cargado de fútbol con encuentros correspondientes a la UEFA Champions League, la Liga BBVA MX y la Copa CONMEBOL Libertadores. Tanto en la Champions como en la Liga MX se jugarán partidos de eliminación directa, con la vuelta de las semifinales en Europa y la ida de los cuartos de final del Clausura 2025 en México.

La UEFA Champions League vivirá hoy su penúltimo duelo de la temporada con la semifinal de vuelta entre el París Saint-Germain y el Arsenal. De este enfrentamiento saldrá el segundo finalista, ya que en la otra llave, el Inter de Milán eliminó al FC Barcelona con un marcador global de 7-6. El conjunto parisino llega con una ventaja de un gol ante los Gunners y parte como favorito, ya que cerrará la serie en casa.

En México, Monterrey recibirá a Toluca en el Estadio BBVA tras superar a Pumas en el Play-In y avanzar como octavo lugar. Posteriormente, Pachuca se medirá contra el América en el Estadio Hidalgo. Las Águilas llegan motivadas luego del fallo del TAS en contra de León, el cual les otorgó la oportunidad de pelear por un lugar en el próximo Mundial de Clubes.

​¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la Champions, Liga MX y Copa Libertadores?

Champions League – Semifinal de vuelta

PSG vs Arsenal – 13:00 horas, transmisión por Caliente TV

Liga BBVA MX – Cuartos de final (ida)

Monterrey vs Toluca – 19:00 horas, transmisión por Canal 5 y ViX Premium

América vs Pachuca – 21:10 horas, transmisión por Tubi

Copa Libertadores – Jornada 4

Deportivo Táchira vs LDU Quito – 16:00 horas, transmisión por Disney+ Premium

Central Córdoba vs Flamengo – 18:30 horas, transmisión por Disney+ Premium

Bahía vs Nacional – 16:00 horas, transmisión por Disney+ Premium y ESPN 2

Universidad de Chile vs Estudiantes de La Plata – 18:00 horas, transmisión por Disney+ Premium

Cerro Porteño vs Palmeiras – 18:30 horas, transmisión por Disney+ Premium y ESPN 2

Sporting Cristal vs Bolívar – 20:00 horas, transmisión por Disney+ Premium