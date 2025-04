Asesinato de madre buscadora y su hijo tiene que “investigarse a fondo” dice Sheinbaum

EL IMPARCIAL

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum pardo lamentó el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales en Jalisco.

La mandataria aseguró que “tiene que investigarse a fondo” y que no se puede, en un día, decir que su asesinato no tiene que ver con su labor de buscadora.

Es muy lamentable este acontecimiento, está hablando la Subsecretaria de Derechos Humanos con la familia, tiene que investigarse a fondo, no se puede en un día (decir) no tiene nada que ver con su labor, no, tiene que investigarse a fondo”, dijo.

La mandataria habló de una carta en donde le piden que intervenga en el caso de Jalisco para que haya justicia.

Y vamos a estar atentos, tiene que investigarse a fondo de por qué ocurre este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero tiene que investigarse a fondo”, indicó.

Ayer la madre buscadora fue asesinada a tiros en Tlajomulco de Zúñiga junto con su hijo. La mujer buscaba a su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales, desaparecido desde el 24 de febrero de 2024.