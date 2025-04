Juez no tendría que haber otorgado suspensión contra captura de Aureoles: Sheinbaum

LA JORNADA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el juez que otorgó una suspensión provisional que bloqueó la orden de captura contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, “no tendría por que haber dado” ese beneficio.

Insistió en sus críticas al Poder Judicial y al referirse al caso del ex mandatario michoacano —acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad—, la jefa del Ejecutivo remarcó: “El caso es claro, de corrupción”.

Señaló que el caso de Aureoles fue definido por la Fiscalía General de la República antes de que comenzará incluso su periodo de gobierno.

“Es muy claro el caso, particularmente del ex gobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión”, enfatizó en la mañanera de este jueves en Palacio Nacional a pregunta sobre el tema.

La mandataria federal incluso destacó que se han dado casos en donde los jueces liberan a personas vinculadas con el crimen organizado.

“Nos informaron hoy en el gabinete de seguridad que uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán (los narcobloqueos), fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los tres días por un juez.

“Entonces, claro que hay muchos casos del Poder Judicial actual que no colaboran para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, se han convertido en un obstáculo”, subrayó.