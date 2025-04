Entre fantasmas, multas y fracasos

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Finalmente terminó uno de los años futbolísticos más lamentables y tristes de los que se tengan memoria en el fútbol poblano.

Después de Larcamón, ni Arce, ni Carbajal, ni Aristeguieta, ni Carevic, ni Chepo ni Guede pudieron al menos sacar del fango al equipo de la franja

Queda claro que el problema del Puebla es estructural y no depende de quien esté en el banquillo dando la cara.

La derrota frente a Necaxa el pasado viernes por la mínima diferencia terminó por mostrar lo que fue el accionar de la escuadra durante todo el torneo.

Un equipo que logró 9 puntos de 51 disputados, que en los últimos 9 partidos solo logró anotar 2 goles deja claro el tamaño de fracaso para quienes llegaron a Puebla en calidad de empleados y que solo han venido a llenarse los bolsillos durante los últimos años.

GUEDE Y SUS FANTASMAS

Sucedió el viernes pasado, un Guede enloquecido que desconfiaba de todo mundo y que perdió hasta la confianza en sus dirigidos a quienes no les dijo quién o quiénes jugarían por la noche por temor a que algunos traidores (los cuáles existen) le pasaran la alineación a su odiado Nicolás Larcamón (nadie sabe porque lo odia).

Les gritó y los acusó de tener nexos de amistad con el ahora DT de los Rayos del Necaxa.

Aún y después de guardar su alineación nada nuevo mostró y mucho deberá de agradecer que los necaxistas no salieron finos pues en una de esas se comía cuatro goles.

CONFERENCIA DE PRENSA

La bomba explotó una vez que el partido terminó y la derrota se consumó, esto aunado a la molestia que causó el festejo de los Necaxistas en el vestidor donde bailaron y arengaron por los 31 puntos logrados y el buen ambiente que prevalece al interior del club, gracias a los buenos oficios de la familia Tinajero, en especial de Don Ernesto y Santiago, quienes no pierden detalle de lo que acontece al interior de su equipo.

La molestia en la conferencia de prensa creció cuando el reportero del periódico Grada de apellido Badillo destapó la cloaca donde mostró que en un grupo de WhatsApp, el supuesto director de negocios del club, conocido ampliamente como Ro(b)a por sus buenos oficios, charló con un grupo de incondicionales dizque aficionados que no son más que los facebookeros a los que beneficia con accesos y acreditaciones, en donde hizo referencia a Pablo Guede, diciendo, entre otras cosas, que había separado de la escuadra a 7 jugadores por supuesto bajo rendimiento y que la prensa en Puebla era tan mala que ni cuenta se habían dado.

Obviamente dando una revelación para perjudicar a Guede y de paso al director general Gabriel Saucedo, quienes, junto con Albert Espigares, forman un frente contrario al de Ro(b)a, sus espantosas ‘madams’, el ‘jorobado’ de Notredame y el tal Flowers, administrador del estadio y representante legal del mismo y lo que queda de los 40 ladrones.

La molestia del argentino Guede fue tal que la discusión duró más de 10 minutos, la cual fue maquillada en las redes del club para evitar el escarnio público por la situación antes comentada.

Se debe de reconocer que las formas de Guede tampoco son las propias, sobre todo en un club donde se requiere por su problemática de alguien que venga a unir y no a dividir aún más lo que ya está dividido.

Mire que botarle sus cosas al piso y afuera del vestidor a los jugadores que bajó a la sub 23 es de pésimo gusto.

Alberto Herrera, Juan Pablo Gómez, Eduardo Navarro, Ángel Robles, Samuel Gonzalez, y Jair González fueron ,entre otros, los humillados por las formas de Guede y Espigares, que tampoco son unas blancas palomas.

Así los modos de quien maneja la prensa en el Puebla

Así el trato con los medios y aficionados

EL CÁNCER

Con esto quedó claro que el CÁNCER del Puebla no es otro que Ro(b)a, quien argumenta que él no toma decisiones deportivas, sin embargo y aunque no lo hace de manera oficial, está metido en todo hasta las entrañas del club haciendo un daño terrible, no sólo a la institución sino a la lastimada afición poblana.

Que lástima que en la televisora del Ajusco nadie le preste atención a esta situación que ha llevado a la ruina deportiva a una institución histórica como es el Puebla de la franja, la cuál, hoy de manera penosa arrastra la cobija.

Al QUE OBRA MAL …..

Dirían por ahí que se le pudre el tamal.

Este sujeto Ro(b)a en su ambición de dinero y tratando de silenciarme, me demandó hace algunos años, según él por daño moral y de honor, y pretendía sacarme 600 mil pesos como indemnización, afortunadamente en Puebla la ley existe y perdió el juicio de una manera contundente.

Sin embargo, ahora y durante su gestión acabó con los dos equipos en los que roba, perdón, trabaja, y ahora sus patrones tendrán que desembolsar la módica cantidad de 47 y 80 millones respectivamente por concepto de multa de descenso.

Pretendía sacarme 600 mil pesos y acabó pagando 47 solo aquí en Puebla, sin duda si se le pudrió el tamal.

Podrá ser poco o mucho para la televisora, pero lo que es cierto es que a nadie le gusta poner 127 millones de pesos por la ineficiencia y ambición de sus empleados.

Y lo peor es, que ahora ya terminado el torneo, se sabe que para evitar el próximo año futbolístico la multa de 80 millones de pesos, la franja tendrá que sumar entre los dos torneos cortos la módica cantidad de entre 51 y 56 puntos lo cuál significa sumar más o menos 28 puntos por torneo, después de que en los últimos tres lograron 5, 14 y 9.

Diría Emilio Maurer, la cosa está prieta y si no hacen algo diferente en el Ajusco le aseguro que los resultados serán muy semejantes a los actuales.

Así la cosa amigos aficionados.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

