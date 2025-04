SEDIF abre sus puertas: Jornada Ciudadana con servicios para las familias poblanas

Staff/RG

Con el firme compromiso de servir con cercanía, sensibilidad y respeto a las familias poblanas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), llevará a cabo su próxima Jornada Ciudadana este 15 de abril, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la explanada del CIS San Javier, ubicado en avenida Reforma número 1305.

Dicha jornada es parte del compromiso adquirido por el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, y por la Presidenta Honoraria del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, de abrir espacios donde la ciudadanía pueda acceder de forma directa, ágil y digna a los servicios que ofrece esta noble institución.

La coordinación de este esfuerzo está a cargo del Director General, Juan Carlos Valdez Zayas, junto con las y los titulares de cada una de las áreas operativas, quienes brindarán atención personalizada y con un enfoque profundamente humano.

Entre los servicios disponibles se encuentran la tramitación de la credencial para personas con discapacidad, corte de cabello, masaje terapéutico, orientación legal, apoyo psicológico entre otras actividades que buscan mejorar el bienestar de las y los asistentes.

La Jornada Ciudadana es una muestra clara de que este gobierno no espera en oficinas: sale al encuentro de su gente, escucha sus necesidades y actúa con prontitud. Porque para la presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, la atención a las y los poblanos no es un trámite: es un acto de empatía, responsabilidad y servicio público genuino.

En Puebla, la asistencia social tiene rostro, corazón y compromiso. Y ese compromiso se llama SEDIF.

Delivery has failed to these recipients or groups:

inflily_alcantara@hotmail.com

A communication failure occurred during the delivery of this message. Please try to resend the message later. If the problem continues, contact your email admin.