Sol Díaz, por la fecha de casa en Trucks México Series

Staff/RG

Un reto importante y especial, es el que se avecina para la joven piloto Sol Díaz, teniendo que hacer frente a la tercera ronda de Trucks México Series en casa, el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, este domingo 13 de abril.

La piloto poblana de 13 años de edad, Sol Díaz, se encuentra en su temporada debut en Trucks México Series, teniendo ya sus primeras dos experiencias en pista, y viniendo de un duro revés sufrido en Chiapas; a pesar de lo cual, se encuentra cerca del top-10 general, colocada en la posición 12 general con 61 unidades en su poder, 4to escalón del campeonato de novatos, existiendo solo 18 pts. de diferencia respecto al primer sitio.

Por si fuera poco, para Sol será esta su primera carrera en casa, visita a suelo poblano usando el circuito de 2,590 metros de longitud, algo favorable para su manejo en la camioneta #17 del Car Motion, contando con el apoyo de Vida Divina encabezado por su CEO Armand Puyolt, y Grupo Nitrogas Combustible, piezas fundamentales para este proyecto.

Sol Díaz, camioneta #17:

“¡Me siento muy emocionada y agradecida! Correr en Puebla, mi casa, siempre tiene un sabor especial. Es donde empezó todo, donde mi familia, mis amigos y mis primeros fans me vieron crecer como piloto. Sentir su apoyo desde las gradas me llena de energía y me motiva a darlo todo en la pista. Es un honor representar a mi ciudad en un campeonato tan importante”.

“Mi principal objetivo es seguir creciendo como piloto, aprender de cada vuelta y dar lo mejor de mí con mucha entrega y corazón. Claro que me encantaría dar un gran resultado para mi gente, pero más allá de la posición, quiero que se note el esfuerzo, la pasión y la preparación que hay detrás de este proyecto. Y si con eso puedo inspirar a otros jóvenes a seguir sus sueños, entonces ya gané”.

Lista la joven poblana Sol Díaz, para llevar a buen puerto su camioneta #17 Vida Divina/ Grupo Nitrogas Combustible, en la competencia de Trucks México Series, este domingo 13 de abril a las 11:30 horas en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.