Pumas vs Vancouver Whitecaps en vivo: Horario y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2025

Pumas y Vancouver Whitecaps definen al último semifinalista de la Concacaf Champions Cup 2025. Este miércoles 9 de abril a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), el conjunto universitario recibe al cuadro canadiense en el partido de vuelta de los cuartos de final, en una eliminatoria que se encuentra empatada 1-1 tras el resultado en el BC Place.

La escuadra mexicana llega con ligera ventaja al encuentro en el Olímpico Universitario, ya que consiguió anotar un gol de visitante. Un empate sin goles o un triunfo por cualquier marcador le da a los locales el boleto a la fase de los cuatro mejores. Para los visitantes es necesaria una victoria o una igualdad por dos o más anotaciones.

Vancouver arriba a suelo mexicano después de imponerse por 2-0 a Colorado en la Major League Soccer (MLS), competencia en la que marcha como líder de la Conferencia Oeste con cinco triunfos, un empate y una derrota. Por su parte UNAM encara el juego de vuelta luego de caer por 3-2 frente a Cruz Azul en la jornada 14 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Pumas vs Vancouver Whitecaps: ¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta de la Concachampions?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2025 entre Pumas y Whitecaps, se jugará el miércoles 9 de abril de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, recinto ubicado en la CDMX.

Horario del Pumas vs Vancouver Whitecaps del 9 de abril de 2025

Estados Unidos (PT): 19:30 horas

México y Centroamérica: 20:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Estados Unidos (ET): 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Alineaciones probables del Pumas vs Vancouver Whitecaps para Concachampions

Pumas: Álex Padilla, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Santiago Trigos, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Piero Quispe, Robert Ergas y Guillermo Martínez.

Whitecaps: Yohei Takaoka, Tristan Blackmon, Ranko Veselinovic, Tate Johnson, Édier Ocampo, Ralph Priso, Jean-Claude Ngando, Sebastian Berhalter, Pedro Vite, Ali Ahmed y Brian White.

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs Vancouver Whitecaps de la Concachampions? Canales de TV y online

El Pumas vs Vancouver Whitecaps, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2025, se podrá ver en vivo vía streaming a través de la señal de Tubi. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Pronósticos para el Pumas vs Vancouver Whitecaps: ¿Quién es el favorito y cuánto pagan los momios?

De acuerdo a Caliente MX, Pumas es favorito sobre Vancouver. El momio para la victoria felina está en -105, mientras que el triunfo canadiense aparece en +280. El empate se encuentra en +255.