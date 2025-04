Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro en trampolín de tres metros

ESPN

La pareja de clavadistas dio a México su primera medalla de oro en la Copa Mundial de Clavados 2025

GUADALAJARA – Este domingo inició de gran forma para la delegación mexicana en el último día de actividades de la Copa Mundial de Clavados 2025 luego de que la pareja conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya se llevó la medalla de oro para México en los clavados sincronizados de trampolín de tres metros.

La dupla que ganó medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 el año pasado, refrenda su dominio en la prueba y con esta presea dorada ganada en el arranque del proceso rumbo a Los Ángeles 2028, se declara lista para forjar el camino rumbo a sus segundos Juegos Olímpicos.

México tuvo la ventaja de ejecutar los últimos clavados en cada ronda y llegaban a cada intento sabiendo que resultado necesitaban. Juan Celaya y Osmar Olvera sumaron 430.23 puntos, superando por 17 a la pareja China que se quedó con el segundo lugar.

Osmar Olvera le da un gran mérito el ganar la medalla de oro en la Copa Mundial de Clavados 2025 ante la pareja de China.

“Tiene mérito en cualquier competencia ganar a los chinos”, declaró. “Digo, no es la pareja con la que competimos en París, pero nuestro primer enfoque era mantener los puntos o hacer los mismos puntos, superar los puntos es lo idóneo. Pero estar ahí cerca de lo que se ocupó para ganar una medalla olímpica es lo que trabajamos todos los días”.

La localía que tuvo México en Guadalajara se hizo sentir y por primera vez en esta Copa Mundial de Clavados lograron darle a la delegación mexicana una medalla de oro.

La dupla de trampolín de tres metros hizo sonar el Himno Nacional y para Juan Celaya representó su segunda visita al podio en la competencia.

“Sin duda es lo más bonito escuchar el Himno Nacional, ver tu bandera en lo más alto, sentir el apoyo de toda la gente”, dijo. “En especial de escuchar a mi familia apoyándome, luego verlos emocionados cantando el himno, sin duda es algo que es un sueño hecho realidad y espero seguir haciendo”.

Osmar Olvera habló de cómo le dio la vuelta a la situación complicada que pasó el jueves donde no clasificó a la final de la prueba individual y este domingo finalmente pudo quedarse con la presea dorada en sincronizados.

“Sin duda no fue mi mejor día el jueves, pero así pasa, así es el deporte, a veces estás arriba, a veces estás abajo”, reconoció. “Lo bueno es que hicimos borrón y cuenta nueva, sabía que me quedaban días, sabía que en el sincronizado me iba a quitar ese mal sabor de boca y lo demostré, entonces sin duda cambiamos el chip y funcionó”.

Para terminar, Juan Celaya dio su sentir sobre ser doble medallista en la Copa Mundial que se llevó a cabo en su país. “Un orgullo, creo que como mexicano representar a tu país en tu tierra y ver la bandera ondear en el podio, creo que es por lo que trabajamos todos los días y vamos a seguir trabajando para que así sea en todas las competencias”.

Plata en sincronizados desde la plataforma de 10 metros para Agúndez y Estudillo

La pareja conformada por Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo se llevó la medalla de plata en los clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros.

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, en su estreno como pareja en la plataforma de 10 metros, tuvieron un buen debut para iniciar su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con la afición de su lado, las competidoras mexicanas se colgaron la medalla de plata al sumar 316.62 puntos y quedar por debajo de la pareja de China de Minjie Zhang y Wei Lu, quienes terminaron con 347.58 unidades.

La dupla mexicana tiene con Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo el relevo generacional listo, después del retiro de Alejandra Orozco que se anunció el año pasado. Ahora, Gabriela Agúndez funge como la mentora de Alejandra Estudillo en el proceso de este ciclo olímpico.

Gabriela Agúndez reconoció que después de esta medalla de plata, tiene fe en que la dupla con Alejandra Estudillo dé grandes resultados en el proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

“La verdad que estoy muy contenta, veo mucho potencial, lo había dicho ayer y hoy lo vuelvo a repetir, veo mucho potencial en esta pareja”, señaló. “No teníamos mucho tiempo entrenando y se logró un buen resultado. Sé que, con más tiempo de entrenamiento, más tiempo de conocernos, seguramente nos irá mejor”.

La clavadista Alejandra Estudillo habló de lo que fue recibir su medalla de una leyenda del deporte mexicano como lo es Alejandra Orozco.

“Para mí, en lo personal, fue una imagen épica”, sentenció. “Para ti, te estoy viendo tu rostro porque es con alguien que veías, ahora estás compitiendo y la otra persona te entregó una medalla. Sí, creo que para mí es un sueño. Nunca me imaginé que eso fuera a pasar. Tanto como para Gaby fue muy emotivo, también como para mí”.