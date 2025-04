Se impone Hannah Ramos a Sofía Landi en coestelar de LUX 051

Staff/RG

Gana por decisión unánime en CDMX

Por decisión unánime, la artemarcialista duranguense, Hannah Ramos, derrotó a la argentina Sofía “Geisha Argentina” Landi, en la pelea coestelar de LUX 051 presentada por AMISTAD e Industronic, que se efectuó en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

Con este resultado, Ramos sumó su octavo triunfo en el terreno profesional, sexto en LUX Fight League, en el cual también tiene tres derritas y cero empates.

Por su parte, Landi sufrió tercer descalabro en el ámbito de paga, donde tiene una tercia de éxitos y ninguna igualada.

El combate, válido por las 120 libras, inició con un intercambio de golpes y patadas de ambas exponentes alrededor, ante la mirada de Daniela Modad, tercere sobre la jaula.

A continuación, se fueron al piso, donde la argentina comenzó a castigar el rostro de la duranguense con golpes y codazos. La mexicana zafó, le contestó con rodillazos a la cadera y a la zona hepática.

En el segundo asalto, la oriunda de Buenos Aires, Argentina, llevó nuevamente al suelo a Ramos buscando acabar con la contienda antes de la decisión de los jueces.

Hannah respondió con certeros impactos de ambas guardias a la cara de su rival, quien se tambaleó y comenzó a ceder terreno en favor de la peleadora local.

Ya con el rostro lastimado, Landi siguió buscando acabar la batalla de un solo golpe, aunque ya mostraba muy mermada su capacidad física, que le impidió seguir con un ataque constante.

Con Sofía ya muy disminuida en la resistencia física, Ramos se dedicó a amarrar su sexta victoria en LUX Fight League, con impactos y patadas certeras.

“Fue una guerra, estoy muy contenta, ya traía ganas de una pelea de intercambio, tuve una guerra interna muy fuerte, el enemigo mayor siempre es uno mismo, lo logré gracias a Dios, tenemos una Racaj de cinco victorias”, expresó Hannah al concluir la contienda.

“Sofía mis respetos, está súper maciza, sí pega duro, me hizo mejorar y evolucionar, se lo agradezco, he evolucionado mucho, aquí estamos. Me voy a preparar para lo que la vida me ponga, lo que sea”, apuntó la duranguense, quien vistió pantaloncillo en color negro.