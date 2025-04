Qué mexicanos participarán en la Copa Mundial de Clavados 2025

TELEDIARIO

Con la expectativa alta y con nuevos rostros, se presentó este miércoles al equipo mexicano que disputará la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025, torneo que para el país se disputará de dos formas, pues los jóvenes podrán mejorar su nivel al medirse ante clavadistas que han competido en Juegos Olímpicos, mientras que los más experimentados comenzarán su preparación de cara a Los Ángeles 2028.

En esta edición, serán 120 clavadistas pertenecientes a 23 países diferentes los que competirán por llevarse una medalla a casa y el reconocimiento del mundo de este deporte acuático.

En un principio, se dijo que los clavadistas nacionales no podrían representar al país, así como no deberían portar los colores de la bandera ni entonar el himno en caso de ganar la medalla de oro en alguna prueba debido a que la Federación Mexicana de Natación no está reconocida por World Aquatics, pero todo parece haberse resuelto ya que en la presentación aparecieron con la bandera mexicana en el uniforme.

Aún así, como lo dijo el ex clavadista y doble medallista olímpico mexicano Germán Sánchez, las gradas estarán repletas de banderas mexicanas portadas por cientos de aficionados que se sentirán representados por los clavadistas mexicanos y se los harán saber en cada momento.

Qué mexicanos competirán en la Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025

Osmar Olvera – Trampolín 3 metros varonil (individual y sincronizados)

Juan Celaya – Trampolín 3 metros varonil (individual y sincronizados)

Gabriel Vázquez – Trampolín 3 metros varonil (individual)

Lía Cueva – Trampolín 3 metros femenil (individual y sincronizados)

Mía Cueva – Trampolín 3 metros femenil (individual y sincronizados)

Alejandra Estudillo – Trampolín 3 metros femenil (individual) y Plataforma 10 metros femenil (individual y sincronizados)

Gabriela Agúndez – Plataforma 10 metros femenil (individual y sincronizados)

Suri Cueva – Plataforma 10 metros femenil (individual)

Randal Willars – Plataforma 10 metros varonil (individual)

Kevin Berlín – Plataforma 10 metros varonil (individual)

Kenny Zamudio – Plataforma 10 metros varonil (individual)

Emilio Treviño – Plataforma 10 metros varonil (individual)

¿Cuándo es y dónde ver la Copa Mundial de Clavados de 2025?

Esta edición de la Copa Mundial de Clavados de 2025 estará dividida en tres fechas, la primera de ellas la que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, esto a partir del próximo jueves 3 de abril y hasta el domingo 6 del mismo mes.

Las otras dos fechas serán del 10 al 13 de abril, en Windsor, Canadá, y del 2 al 4 de mayo en Pekín, China.

La Copa Mundial de Clavados Guadalajara 2025 se podrá disfrutar a través de la señal de TUDN en México, así como en la página oficial de World Aquatics alrededor del mundo.