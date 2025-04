Partidos hoy Jornada 14: Horarios y canal de transmisión Clausura 2025 Liga MX

MEDIO TIEMPO

Nos queda únicamente cuatro fechas de actividad en la temporada regular del Clausura 2025, teniendo este fin de semana la agenda de la Jornada 14 en la Liga MX, la cual contará con duelos cruciales para aquellos clubes que buscan ganar un boleto al Play In o Liguilla del certamen.

Conoce aquí cuáles serán los partidos del fin de semana, así como los horarios y canales de transmisión donde podrás disfrutar de la actividad del balompié mexicano completamente en vivo.

¿A qué hora y dónde ver partidos de la Jornada 14?

La actividad en la Jornada 14 se llevará a cabo del viernes 4 al domingo 6 de abril, contando con atractivos encuentros como Pachuca vs América, Monterrey vs Chivas y Cruz Azul vs Pumas.

Algunos equipos tuvieron disputas en la Concachampions a mitad de semana, por lo que será fundamental que gestionen a sus jugadores y no dejen escapar unidades importantes, mientras nos acercamos al cierre de la campaña regular.

Expand article logo Continuar leyendo

Volver a Inicio

Equipos como León y Tigres intentarán regresar al camino de la victoria, mientras que América buscará mantenerse como el líder del torneo y seguir ilusionando a su afición con la posibilidad de alcanzar el tetracampeonato.

En la parte media de la tabla, Chivas, Pumas y Monterrey deben mantener un buen ritmo si buscan obtener su boleto a la siguiente fase del torneo, teniendo estos clubes importantes retos para este fin de semana.

Aquí te compartimos todos los partidos de la Jornada 14, sus horarios y dónde podrás verlos en vivo:

Viernes 4 de abril de 2025

Querétaro vs León: 19:00 horas | Caliente TV

Tijuana vs Necaxa: 21:00 horas | Caliente TV

Puebla vs Tigres: 21:05 horas | Azteca 7 y FOX Sports 2

Sábado 5 de abril de 2025

Atlas vs Juárez: 17:00 horas | VIX Premium

Pachuca vs América: 17:00 horas | Tubi

Atlético San Luis vs Mazatlán: 19:00 horas | ESPN

Monterrey vs Guadalajara: 19:05 horas | Canal 5, TUDN y VIX Premium

Cruz Azul vs Pumas: 21:10 horas | Canal 5, TUDN, VIX Premium

Domingo 6 de abril de 2025