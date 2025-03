No protegeremos a nadie; que Blanco declare en Fiscalía de Morelos: Sheinbaum

LA JORNADA

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que sería muy bueno para las investigaciones que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco acuda a la Fiscalía General de Justicia de Morelos a rendir su declaración sobre la denuncia en su contra de un presunta tentativa de agresión sexual contra su hermana. A diferencia de cuando se promovió originalmente este juicio de desafuero, ahora hay un nuevo fiscal que puede abundar en las investigaciones.

Durante la conferencia, la mandataria dijo que la decisión para que no se iniciara el juicio de procedencia la adoptaron los diputados pero hay que señalar que esto “no quiere decir que se interrumpa la investigación”. Además ahora hay un nuevo fiscal en Morelos. Es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie pero tiene que demostrarse que hay un delito. ¿Quién lo define? La Fiscalía. Tiene que seguir la investigación, esta no se cierra.

“Esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo… Yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México. No vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito”, agregó la mandataria.

-¿Hubo un pacto de impunidad entre Morena y el PRI para no quitarle el fuero a Blahco y Alito Moreno?

-Yo respeto la división de los poderes, primero que nada. Respeto a los poderes y esa decisión la hizo la Cámara de Diputados. Cuando hablamos con Morena y los aliados tiene que ver con las leyes que impulsamos. Que se investigue todo lo que se tiene que investigar, le corresponde a las fiscalías y en su momento a los jueces. Que se investigue.

Sheinbaum enfatizó en que estaba ratificando sobre lo que afirmó la víspera sobre el proceso contra el ex gobernador recordando que cuestionó que la carpeta con la que se promovió este proceso lo hizo un fiscal en Morelos que estuvo seis años por parte de un fiscal que fue desaforado y protegió a feminicidas. “Ahora hay un nuevo fiscal, que ese fiscal sigue haciendo la investigación y agregó otra cosa, que declare Cuauhtémoc Blanco y siga la investigación igual que Alito Moreno, que siga la investigación”.

Por otro lado, consideró importante que se discuta y se debata la vigencia del fuero entre los legisladores, a propósito de la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminarlo. “es importante que quien esté a favor del furo diga por que y quien esté en contra diga porque y la ciudadanía oriente esta decisión.