Maroon 5 y The Killers en Teatro del Pueblo: Calendario de Artistas para la Feria de Puebla 2025

N+

Oficialmente fue presentada la Feria de Puebla 2025, con el calendario de artistas que se presentarán en el Teatro del Puebla del 24 de abril al 11 de mayo.

Este lunes 24 de marzo se llevó a cabo la presentación de la Feria de Puebla 2025 en el zócalo de la ciudad, con la confirmación de artistas que darán concierto en el Teatro del Pueblo, y el calendario oficial.

Luego de que se diera a conocer la lista y fecha de los artistas que darán concierto en el Palenque de la Feria de Puebla 2025, este día se dio a conocer el listado de los artistas que se presentan en el Foro Artístico del recinto.

Cabe recordar que el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, había dado un adelanto de los cinco principales artistas que estarán en el Teatro del Pueblo, y cuyo público tendrá acceso con el pago del boleto de la Feria de Puebla 2025.

Durante la presentación de la Feria de Puebla, el momento que causó mayor expectación fue la publicación del calendario oficial de las presentaciones que habrá en el Foro Artístico 2025.

Calendario y lista completa de artistas que se presentan en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2025

Este lunes 24 de marzo de confirmó la presencia de artistas de talla internacional como The Killers, Pitbull, y Maroon 5, en el Teatro del Pueblo de la denominada la Gran Fiesta Poblana.

24 de abril: Maroon 5

25 de abril: Pitbull

26 de abril: Rock en tu idioma

27 de abril: Banda El Recodo

28 de abril: Askis & Sonideras

29 de abril: Farruko

30 de abril: Drake Bell

30 de abril: Belinda

1 de mayo: Cardenales e Invasores de Nuevo León

2 de mayo: Pepe Aguilar

3 de mayo: Capital Cities

4 de mayo: Alameños de la Sierra

5 de mayo: The Chainsmokers Water Castle

6 de mayo: Reik

7 mayo: Wisin

8 de mayo: Scorpions

9 de mayo: The Killers

10 de mayo: Natalia Jiménez

11 de mayo: Intocable

¿Cuál es el costo de entrada a la Feria de Puebla 2025? Días y horarios en que estará abierto el Centro Expositor

La Feria de Puebla se realizará este año del 24 de abril al 11 de mayo, y el costo de entrada se estableció en 50 pesos por persona. Se espera una afluencia de por lo menos 500 mil visitantes por día, pero ¿Qué habrá en la Feria de Puebla 2025?

Pabellón Comercial

Pabellón Ganadero

Pabellón Economía

Pabellón Turismo

Pabellón Cultura y Museos

Zona inversiva Infinity Room

Área de Juegos Mecánicos

Show Tierra Medieval Encuentro de Dragones

Casa de espantos Mictlán: Sombras del Inframundo

Espectáculo Gravity

Espectáculo sobre nieve Flix

Teatro del Pueblo 2025

Palenque

El horario de la Feria de Puebla 2025 será de lunes a jueves en un horario de 12:00 pm. a 12:00 am., así como viernes a domingo y días festivos desde las 11:00 am. hasta las 12:00 am. Entre los días festivos se contempla el Día del Niño, el Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, y el Día de las Madres.

Julión Álvarez, Christian Nodal y Yuri entre los artistas que darán concierto en el Palenque de la Feria de Puebla 2025

El pasado 19 de marzo se dio a conocer el calendario del Palenque para la Feria de Puebla 2025 en el centro expositor, donde destaca la presencia de Christian Nodal.

24 y 25 de abril: Julión Alvárez

26 de abril: Yuri

27 de abril: Banda MS

30 de abril: Gabito Ballesteros y Neton Vega

2 de mayo: Christian Nodal

3 de mayo: Edén Muñoz

4 de mayo: Jorge Medina y Josi Cuen

7 de mayo: Matute

9 de mayo: Carin León

10 de mayo: Lucero y Mijares

El Gobierno de Puebla alertó sobre la reventa de boletos para la Feria de Puebla, por lo que se solicitó a los visitantes poblanos y de otros estados, a utilizar exclusivamente los medios oficiales para la compra de boletos, y evitar fraudes.