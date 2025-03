Guerra civil en el Puebla

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Los últimos resultados y acontecimientos suscitados en el llamado Club Puebla han obligado a los protagonistas a quitarse las máscaras y desenfundar las armas.

Todo lo que se ha tratado de ocultar en el Club, de la mentira, como ya se le conoce a la institución camotera, ha terminado de salir a flote.

La salida hace una semana del director Deportivo Ángel Catalina detonó de manera pública la guerra civil que se viene desarrollando desde hace más de un año al interior del equipo de la franja, una guerra que se venía dando por abajo de la mesa, con todo y patadas voladoras cada que se podía.

Los protagonistas de esta cruenta batalla no podían ser otros que el director general, Gabriel Saucedo y el supuesto director de negocios, conocido ampliamente en Puebla y el país como Ro(b)a.

Desde la llegada de Saucedo las cosas se han venido complicando al interior de la institución, bandos por un lado y por otro, empleados y empleadas jalando cada quién del lado qué más les convenga, un supuesto dueño que no es más que un espantapájaros a quien como el famoso ‘Mandibulín’ nadie lo respeta.

Unas oficinas afuera del área del estadio Cuauhtémoc donde sucede de todo, (Sodoma y Gomorra) donde se ven entrar y salir constantemente damas vestidas se manera sugestiva.

El estadio Cuauhtémoc totalmente abandonado, donde incluso se deja la basura durante 15 días y solo se recoge horas antes de que inicie el siguiente partido, para irla a botarla sobre la Calzada Zaragoza, donde los perros hacen su festín.

Los baños del estadio dan asco y con solo pasar por fuera dan ganas de vomitar.

Todo esto que le platico viene a cuenta por la batalla por el poder y el control de la institución, incluido el dinero que este aún genera por varios conceptos.

Dentro de los caídos y caídas podemos contabilizar que Saucedo perdió a Catalina, quien hace un año apareció como su gente de confianza, según rumores algo sucedió entre ellos y tenían semanas de no hablarse.

Ro(b)a perdió de manera visible a dos de sus espantosas ‘madams’ conocidas como “la Ruca” y “la Gorda”, a una de ellas ya la colocó en un equipo del norte del país y la otra se mantiene a la espera de la caída de Saucedo para poder regresar y seguir usufructuando los beneficios que le genera su complicidad con Ro(b)a.

Según platica esta ‘madam’ en confianza con amigas, que la permanencia de Ro(b)a en el Club está garantizada, pues en la televisora del Ajusco saben que cuenta con información comprometedora que, en caso de darla a conocer o filtrarla, podría meter en serias broncas y de manera peligrosa a varios miembros del canal que han solapado situaciones que desconocen los verdaderos dueños del equipo, dígase la familia Salinas.

Además, asegura que quiere ver quién es el guapo que se atreve a darle las gracias a Ro(b)a.

Al menos eso es lo que comentan en los cafés de la ciudad de Puebla las y los aliados del pequeño gigante, quienes olvidan que Puebla grande e infierno chico y que todo, todo absolutamente se sabe.

Por su parte Saucedo aún no está muerto, ya que una parte de la gente de CDMX aún lo apoya, en especial quien lo mandó a Puebla y que no es un personaje menor, pues es el mismo hijo del Señor Salinas Pliego, a quien Ro(b)a y su gente ya retan de manera abierta.

En caso de que se cumplan las profecías de Ro(b)a y su gentuza las cosas en el Puebla no solo no cambiarán, sino que irán de peor en peor, por lo que estas serían pésimas noticias para la afición poblana quienes ya no vemos lo duro sino lo tupido.

SE REANUDA LA LIGA

Este próximo fin de semana se reanuda la liga con la jornada número 13 donde la franja se irá a meter a la frontera de Ciudad Juárez, donde aún bajo la tutela de Pablo Guede, intentará mejorar un poco más su situación numérica y porcentual, la cual se encuentra muy comprometida y casi garantizado el pago de 47 millones de pesos por concepto de multa y con terrible riesgo de que se conviertan en 80 en caso de perder los 5 puntos de ventaja que lo separan de su hermano Mazatlán.

Complicada situación, y veremos si aún algo se puede rescatar ahora que a Guede le dieron el voto de confianza, pues al parecer va a terminar el torneo al frente del equipo camotero.

PUEBLA AL ALPHA 3

Ya podrán descansar los jóvenes estudiantes de la BUAP, quienes nada conformes estaban con que el Puebla utilizara las instalaciones de los Lobos BUAP para sus entrenamientos, donde muchas quejas se presentaron por la soberbia, tanto de jugadores como directivos, quienes no trataban de la mejor manera a los alumnos.

La buena noticia es que ya no estarán molestando en CU, y ahora se trasladaron al ALPHA 3, lugar en donde ya estuvieron y de donde se dicen salieron también por incomodidad de los socios, además de presentar algunos adeudos.

Sin embargo, ahora ya están ahí de regreso e incluso ya pusieron su ‘branding’ (publicidad) en las afueras de las canchas como distintivo de que ahí estarán al menos por un tiempo.

Buena noticia para los estudiantes de la BUAP y pésima noticia para los socios del Club Alpha 3.

Así son las cosas.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

